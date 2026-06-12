Giornale di Sicilia: “Moreo piace a Inzaghi, ma il Palermo riflette sugli equilibri dell’attacco”

Tra i profili che continuano a essere monitorati dal Palermo per il reparto offensivo c’è anche Stefano Moreo. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’attaccante del Pisa resta uno dei giocatori maggiormente apprezzati da Filippo Inzaghi, che ne conosce perfettamente caratteristiche tecniche, qualità umane e spirito di sacrificio dopo le esperienze condivise negli ultimi anni.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il nome di Moreo continua a essere presente nelle valutazioni della dirigenza rosanero, che sta lavorando per costruire un reparto offensivo funzionale alle idee tattiche del nuovo allenatore.





L’eventuale ritorno in Sicilia dell’attaccante, tuttavia, richiederebbe alcune riflessioni approfondite. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la presenza contemporanea di Moreo e Le Douaron potrebbe infatti creare una certa sovrapposizione sotto il profilo delle caratteristiche tecniche.

Entrambi i giocatori fanno della generosità, del lavoro per la squadra e della capacità di muoversi su più posizioni del fronte offensivo i propri punti di forza. Per questo motivo il Palermo sta valutando con attenzione la composizione complessiva del reparto prima di compiere eventuali passi concreti.

L’analisi di Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea come ogni operazione offensiva sarà inevitabilmente collegata agli equilibri generali della rosa. Prima di definire eventuali ingressi, la dirigenza dovrà infatti valutare attentamente le uscite e la compatibilità dei profili già presenti in organico con le richieste di Filippo Inzaghi.

Moreo resta dunque una pista concreta e gradita al tecnico rosanero, ma qualsiasi decisione verrà presa soltanto dopo una valutazione complessiva del reparto avanzato.