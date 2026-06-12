Giornale di Sicilia: “Palermo, la difesa è la priorità. Da Cassandro a Guarino, Osti studia il futuro”

Il mercato entrerà ufficialmente nel vivo nelle prossime settimane, ma il Palermo ha già avviato da tempo il lavoro di pianificazione per costruire la squadra da affidare a Filippo Inzaghi. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Carlo Osti sta monitorando numerosi profili con l’obiettivo di individuare i rinforzi più adatti alle esigenze tecniche del nuovo allenatore.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il reparto sul quale si stanno concentrando maggiormente le attenzioni della dirigenza è quello difensivo. Tra i nomi che continuano a occupare una posizione di rilievo c’è Tommaso Cassandro, difensore di proprietà del Como reduce dall’esperienza al Catanzaro. La sua duttilità rappresenta uno dei principali punti di forza: oltre a poter agire da centrale, il classe 2000 è in grado di ricoprire anche il ruolo di terzino destro, offrendo così un’alternativa importante a Pierozzi.





La strategia del Palermo sembra essere chiara: puntare su giocatori giovani ma già pronti per la categoria. In quest’ottica restano sotto osservazione Giovanni Bonfanti e Gabriele Guarino. Il primo, difensore mancino di proprietà dell’Atalanta, è considerato un profilo interessante per prospettiva e caratteristiche tecniche. Il secondo, centrale classe 2004 dell’Empoli, si è messo in evidenza nell’ultima stagione fino a conquistare la convocazione nell’Italia sperimentale di Silvio Baldini.

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Guarino è seguito anche da diversi club di Serie A, fattore che potrebbe rendere particolarmente complicata un’eventuale trattativa.

Le attenzioni del Palermo non si limitano però al centro della difesa. Il club sta infatti valutando anche possibili rinforzi per la corsia mancina. L’obiettivo sarebbe quello di affiancare ad Augello un giovane di prospettiva già pronto per il calcio professionistico.

Tra i profili monitorati c’è Matteo Cocchi, terzino sinistro classe 2007 cresciuto nell’Inter. Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il giovane difensore ha disputato una stagione positiva con l’Inter U23, collezionando 26 presenze, un gol e due assist in Serie C.

Cocchi ha inoltre già avuto modo di assaporare il calcio dei grandi, debuttando in Serie A e trovando spazio anche in Coppa Italia. Sul giocatore, però, non c’è soltanto il Palermo: anche Pisa e Atalanta seguono con attenzione la sua situazione.

L’impressione è che il Palermo stia lavorando soprattutto in prospettiva, cercando di costruire una difesa che possa garantire rendimento immediato ma anche rappresentare un investimento per il futuro, in linea con il progetto tecnico impostato da Filippo Inzaghi.