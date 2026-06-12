Repubblica: “Palermo, caccia ai rinforzi”

Il Palermo continua a lavorare per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa sempre più competitiva in vista della prossima stagione. Come scrive Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, la dirigenza rosanero è impegnata su più fronti per individuare profili ritenuti funzionali al salto di qualità richiesto dal nuovo progetto tecnico.

Secondo Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, uno dei nomi nuovi sul taccuino del direttore sportivo Carlo Osti sarebbe quello di Daniel Tonoli. Il difensore centrale classe 2002 si è messo in evidenza nell’ultima stagione grazie a numeri importanti, chiudendo il campionato con 35 presenze e 5 reti. Prestazioni che avrebbero attirato l’interesse non solo del Palermo ma anche del Torino.





Come evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il club rosanero avrebbe già avviato i primi contatti per valutare la fattibilità dell’operazione. La valutazione del cartellino del difensore partirebbe da circa quattro milioni di euro.

Per il reparto arretrato resta comunque viva anche la pista che porta a Tommaso Cassandro. Il difensore di proprietà del Como continua a essere uno dei profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza e da Filippo Inzaghi per la sua capacità di adattarsi a più ruoli nel reparto difensivo.

Sul fronte degli esterni il Palermo continua a lavorare per Rui Modesto. Secondo Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, l’obiettivo della società sarebbe quello di riportare in Sicilia il laterale angolano attraverso una nuova formula con l’Udinese, valutando sia l’ipotesi del prestito sia quella di un acquisto a titolo definitivo.

In attacco resta d’attualità il nome di Stefano Moreo. L’attaccante del Pisa continua a essere particolarmente gradito a Inzaghi, che lo conosce molto bene dopo le esperienze condivise tra Venezia, Brescia e Pisa.

Anche a centrocampo il Palermo guarda in casa nerazzurra. Come sottolinea Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, Marius Marin resta una pista concreta per la mediana rosanero. Il centrocampista rumeno, già allenato da Inzaghi, è però seguito anche dall’Al-Fayha e dal Corum FK, club che potrebbero alimentare la concorrenza per il suo ingaggio.

Infine, proseguono i contatti per il rinnovo di Jesse Joronen. Secondo Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, le parti starebbero lavorando per trovare un’intesa su un contratto biennale che consentirebbe al portiere finlandese di proseguire la propria avventura in rosanero.