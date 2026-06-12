Corriere dello Sport: “Gilardino-Monza. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il Monza accelera per scegliere il nuovo allenatore dopo l’addio di Paolo Bianco. Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, nella giornata di ieri i dirigenti brianzoli hanno incontrato Alberto Gilardino, uno dei profili maggiormente graditi dalla società per raccogliere l’eredità dell’ex tecnico. Il confronto è stato giudicato positivo, ma il club non ha ancora preso una decisione definitiva.

Restano infatti aperte anche le piste che portano a Fabio Pecchia, Marco Baroni, Roberto D’Aversa e Paolo Zanetti. Sulla separazione da Bianco è intervenuto l’amministratore delegato Mauro Baldissoni: «Un allenatore che ha due anni di contratto non deve essere confermato, semmai deve essere esonerato. Bianco ci ha detto che non si sentiva di allenare il Monza, allora gli abbiamo detto dimettiti».





Sul fronte dirigenziale, il Corriere dello Sport evidenzia come quella odierna possa essere la giornata decisiva per il futuro di Sean Sogliano. L’Hellas Verona spinge per il rinnovo del dirigente, ma il Lecce continua il pressing. Il presidente giallorosso Saverio Sticchi Damiani ha rilanciato con una proposta importante: contratto triennale e un ruolo centrale nell’organigramma tecnico accanto a Stefano Trinchera.

Molto attivo anche il Como sul mercato. I lariani sono vicinissimi alla chiusura per il terzino brasiliano Kaiki del Cruzeiro e continuano a lavorare per Yan Couto del Borussia Dortmund. Nel frattempo il portiere Jean Butez ha rinnovato il proprio contratto fino al 2030.

Uno dei nomi più caldi resta però quello di Mattia Liberali. Il talento classe 2007 del Catanzaro è seguito con grande attenzione dal Como, che valuta il suo inserimento in rosa anche in funzione delle decisioni future riguardanti Nico Paz e Martin Baturina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche il Sassuolo continua a monitorare il giovane fantasista e potrebbe accelerare dopo l’arrivo in panchina di Alberto Aquilani, che lo conosce molto bene e lo considera un profilo ideale per il proprio progetto tecnico.

Su Liberali restano vigili anche Cagliari e Bologna, pronte a inserirsi qualora la situazione dovesse evolversi nelle prossime settimane.

In casa Genoa, invece, sarebbe stato trovato l’accordo con la Roma per il riscatto di Tommaso Baldanzi. L’operazione si aggirerebbe intorno ai 9,5 milioni di euro e rappresenterebbe una precisa richiesta tecnica di Daniele De Rossi, deciso a puntare sul fantasista anche nella prossima stagione. Per il reparto offensivo i rossoblù continuano inoltre a seguire Elias Havel del LASK.