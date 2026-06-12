Corriere dello Sport: “Marras-Sampdoria. Avellino, Girma e Hasa. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Benevento continua a programmare il proprio futuro con grande attenzione. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il presidente Oreste Vigorito ha convocato per oggi un nuovo summit nella sede di via Santa Colomba insieme al direttore tecnico Carli, al direttore sportivo Padella, all’allenatore Floro Flores e al club manager Cilento per fare il punto sul mercato e sulla costruzione della rosa in vista del prossimo campionato di Serie B.

Il club sannita riparte da una base solida, quella che ha conquistato la promozione dalla Serie C, con l’intenzione di mantenere gran parte dell’organico e intervenire con innesti mirati. Tra i profili seguiti figurano il centrocampista greco Siatounis e l’esterno Schimmenti del Potenza, entrambi in scadenza di contratto, oltre al giovane difensore Niccolò Postiglione del Pineto. I veri obiettivi per il salto di qualità, però, restano ancora top secret.





Sul fronte Avellino, il Corriere dello Sport evidenzia come Alessandro Nesta abbia già tracciato la strada per la nuova stagione, scherzando sul modulo da adottare: «4-3-fantasia». Per rinforzare la trequarti il direttore sportivo Mario Aiello valuta diversi profili, tra cui Natan Girma della Reggiana, Luis Hasa del Napoli, Giacomo Olzer del Pescara e Fabio Maistro della Juve Stabia. Piace anche il giovane terzino sinistro della Juventus Next Gen David Puczka.

Movimenti anche in casa Mantova, che ha definito gli arrivi in prestito del centrocampista Jonathan Silva dal Torino e del difensore Bodin Tomasevic dal Bologna. Il Padova, invece, dopo la separazione ufficiale da Roberto Breda, si prepara ad accogliere Antonio Calabro e guarda con interesse a Emanuele Zuelli della Carrarese e a Gabriele Gori dell’Ascoli.

La Sampdoria continua a seguire Tommaso Marras del Mantova per il reparto offensivo e valuta le possibili soluzioni per sostituire Massimo Coda. In caso di approdo di Matteo Lovisa al Südtirol, il favorito per la panchina altoatesina sarebbe Giorgio Gorgone.

Ad Arezzo, neopromosso in Serie B, è vicino l’arrivo del portiere Alessandro Nunziante dall’Udinese, mentre Giacomo Venturi dovrebbe rinnovare per ricoprire il ruolo di secondo. Su Giacomo Stabile dell’Inter restano vigili Modena, Südtirol, Vicenza ed Entella.

A Catanzaro, archiviato l’addio di Alberto Aquilani, oggi andrà in scena il confronto tra il presidente Floriano Noto e il direttore sportivo Ciro Polito per definire le strategie future e scegliere il nuovo allenatore. Tra i nomi valutati figurano Guido Pagliuca, Davide Possanzini e Michele Mignani. Intanto il Como appare in vantaggio per Mattia Liberali, mentre la Roma continua a seguire Costantino Favasuli.

Infine, il Modena ha scelto il proprio nuovo tecnico. Come riporta il Corriere dello Sport, sarà Daniele Galloppa a raccogliere l’eredità di Andrea Sottil. Fresco campione d’Italia con la Primavera della Fiorentina, il tecnico romano firmerà un contratto triennale sposando il progetto a lungo termine della famiglia Rivetti. Sul mercato i canarini lavorano per rinforzare la rosa in funzione del 4-2-3-1 caro al nuovo allenatore. Tra i profili seguiti c’è Giuseppe Aurelio dello Spezia, mentre resta da valutare il futuro di alcuni prestiti e di De Luca.