Corriere dello Sport: “Palermo, il caso Gomes e le strategie di mercato. Marin resta una pista concreta”

Il futuro di Claudio Gomes rappresenta uno dei temi più delicati dell’estate rosanero. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il centrocampista francese, considerato fino a poco tempo fa una delle certezze del Palermo, è oggi al centro di profonde riflessioni da parte del club.

Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il rendimento di Gomes nell’ultima stagione non ha rispettato le aspettative. Tra problemi fisici, cali di rendimento e un progressivo arretramento nelle gerarchie tecniche, il centrocampista classe 2000 ha perso progressivamente spazio fino a diventare una presenza marginale nel finale di campionato.





L’ex talento cresciuto nel Manchester City, unico calciatore arrivato direttamente dalla galassia del City Football Group al Palermo, sembrava avere le caratteristiche ideali per il sistema di gioco di Filippo Inzaghi. Tuttavia, come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il francese non è riuscito a ritrovare continuità e fiducia, chiudendo la stagione con 27 presenze complessive, sette da titolare e una rete.

Per questo motivo il Palermo sta valutando attentamente il da farsi. Gomes ha ancora un anno di contratto, ma la sua permanenza in rosanero appare oggi fortemente in dubbio. La società dovrà decidere se concedergli un’ulteriore opportunità oppure valutare eventuali offerte che dovessero arrivare nelle prossime settimane.

Sul fronte mercato arrivano invece alcune precisazioni. Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, non trovano conferma le indiscrezioni che accostavano il Palermo a Daniel Tonoli. La dirigenza starebbe lavorando su profili differenti per rinforzare il reparto arretrato.

Più concreta appare invece la pista che porta a Marius Marin. Il centrocampista rumeno, in uscita dal Pisa a parametro zero, resta un profilo particolarmente gradito a Filippo Inzaghi, che lo ha già allenato durante la sua esperienza in Toscana. Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’operazione resta da seguire con attenzione nelle prossime settimane.

Al momento viene invece escluso un ritorno di fiamma per Matteo Tramoni. Dopo il lungo corteggiamento dello scorso gennaio, conclusosi senza successo e con il Palermo che virò poi su Johnsen, non risultano nuovi sviluppi sul fantasista.

Nel frattempo il Barbera continua a ospitare il Summer Camp rosanero, manifestazione che coinvolge oltre cento bambini e che ha visto tra gli istruttori anche Marco Amelia, ex portiere del Palermo e campione del mondo con l’Italia nel 2006.

Come ricorda Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, una data fondamentale per il futuro del club sarà quella del 15 luglio, quando si terrà la conferenza decisoria dei servizi chiamata a esprimersi sull’affidamento dei lavori di ammodernamento dello stadio Renzo Barbera e sulla ripartizione dei costi dell’intervento, stimati in oltre 300 milioni di euro.

Infine, il Palermo ha espresso ufficialmente solidarietà a Sicily by Car, main sponsor del club. L’azienda è stata colpita da un nuovo attentato incendiario che ha danneggiato undici mezzi all’interno di una delle sue sedi. Attraverso una nota, la società rosanero ha condannato ogni forma di violenza e intimidazione, ribadendo la propria vicinanza a chi contribuisce quotidianamente alla crescita del territorio.