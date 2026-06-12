Mondiale 2026, Corea del Sud in rimonta: Repubblica Ceca battuta 2-1 al debutto

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
HKlbxb8XIAArD9q

La Corea del Sud parte con il piede giusto nel Mondiale 2026 e conquista una preziosa vittoria per 2-1 contro la Repubblica Ceca nella gara valida per il Gruppo A. All’Estadio Guadalajara gli asiatici ribaltano il risultato nella ripresa grazie alle reti di In-Beom Hwang e Hyeon-Gyu Oh, rispondendo al momentaneo vantaggio firmato da Ladislav Krejci.

Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, ma con la Corea del Sud più propositiva e pericolosa soprattutto con Son Heung-Min e Lee Kang-In, la partita si accende nella seconda frazione.


A sorpresa è la Repubblica Ceca a sbloccare il punteggio al 59′. Sugli sviluppi di una lunga rimessa laterale di Coufal, il capitano Ladislav Krejci svetta più in alto di tutti e di testa firma l’1-0.

I coreani non si disuniscono e continuano a macinare gioco. Il pareggio arriva al 67′ grazie a una splendida azione personale di In-Beom Hwang. Servito da un lancio preciso di Lee Kang-In, il centrocampista supera un difensore con una finta elegante, salta anche il portiere e deposita in rete con uno scavetto di grande qualità.

La squadra asiatica insiste e completa la rimonta all’80’. Ancora protagonista In-Beom Hwang, che dalla destra mette un pallone teso in area trovando l’inserimento di Hyeon-Gyu Oh. L’attaccante conclude di prima intenzione e, complice una leggera deviazione del portiere ceco, realizza il gol del definitivo 2-1.

Nel finale la Repubblica Ceca prova il tutto per tutto. Al 79′ viene annullata una rete a Tomas Soucek per posizione di fuorigioco, mentre al 94′ Sadilek sfiora il pareggio con una conclusione angolata respinta dall’ottimo intervento del portiere coreano.

Dopo otto minuti di recupero arriva il triplice fischio che consegna i primi tre punti alla Corea del Sud, ora a quota tre nel Gruppo A insieme al Messico. Per la Repubblica Ceca una sconfitta amara dopo una gara giocata con ordine ma con poche occasioni create.

Corea del Sud-Repubblica Ceca 2-1

Marcatori: 59′ Krejci (R), 67′ In-Beom Hwang (C), 80′ Hyeon-Gyu Oh (C).

Classifica Gruppo A

Messico 3
Corea del Sud 3
Repubblica Ceca 0
Sudafrica 0

Altre notizie

Screenshot_2026-06-11-22-53-04-022_com.twitter.android-edit

Mondiali 2026: il Messico si aggiudica la gara inaugurale, Sudafrica battuto 2-0

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
Screenshot_2026-06-11-21-51-00-424_com.twitter.android-edit

Mondiali 2026, Messico avanti all’intervallo: Sudafrica sotto 1-0

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
a310e34f-ac18-4a08-9c3d-af11fbdc98c5

Meno di un giorno all’inizio del mondiale stakanovista

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
75bd675554

Corriere dello Sport: “Mondiale 2026, si parte dall’Azteca: Messico-Sudafrica apre la Coppa del Mondo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
Screenshot 2026-06-09 165024

Mondiali 2026, dove vedere tutte le partite in TV: calendario completo, date e orari

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
Screenshot 2026-06-07 203317

Malore Eriksen, la federazione danese: “Sta bene, è cosciente”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Screenshot 2026-06-07 202200

Danimarca, malore per Eriksen durante il match contro l’Ucraina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Igli Tare (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Tare indagato in Albania

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
collina-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Gazzetta dello Sport: “Mondiale 2026, rivoluzione arbitrale. Dalla lotta ai perditempo alle novità Var”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
Gianni-Infantino-LaPresse-ILovePalermoCalcio.com

Mondiali 2030 a 64 squadre: la FIFA valuta la svolta

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
maresca guardiola

Fabrizio Romano: «Maresca al Manchester City, accordo totale: sarà il dopo Guardiola»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
Serie B Brescia Palermo 4-2 (4) Corini Maran

Rolando Maran nuovo ct dell’Albania: accordo biennale, debutto già a giugno

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026

Ultimissime

HKlbxb8XIAArD9q

Mondiale 2026, Corea del Sud in rimonta: Repubblica Ceca battuta 2-1 al debutto

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (33) cassandro palumbo pierozzi petriccione

Di Marzio: “Palermo-Cassandro, passi avanti. Positivo l’ultimo incontro”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
Screenshot_2026-06-11-22-53-04-022_com.twitter.android-edit

Mondiali 2026: il Messico si aggiudica la gara inaugurale, Sudafrica battuto 2-0

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
gorgone pescara

Südtirol, Gorgone a un passo dalla panchina biancorossa

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
Screenshot_2026-06-11-22-35-29-863_com.android.chrome-edit

Bonetti nel mirino della Serie B: Catanzaro e Cesena seguono il giovane talento della Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026