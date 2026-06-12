Mondiale 2026, Corea del Sud in rimonta: Repubblica Ceca battuta 2-1 al debutto
La Corea del Sud parte con il piede giusto nel Mondiale 2026 e conquista una preziosa vittoria per 2-1 contro la Repubblica Ceca nella gara valida per il Gruppo A. All’Estadio Guadalajara gli asiatici ribaltano il risultato nella ripresa grazie alle reti di In-Beom Hwang e Hyeon-Gyu Oh, rispondendo al momentaneo vantaggio firmato da Ladislav Krejci.
Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, ma con la Corea del Sud più propositiva e pericolosa soprattutto con Son Heung-Min e Lee Kang-In, la partita si accende nella seconda frazione.
A sorpresa è la Repubblica Ceca a sbloccare il punteggio al 59′. Sugli sviluppi di una lunga rimessa laterale di Coufal, il capitano Ladislav Krejci svetta più in alto di tutti e di testa firma l’1-0.
I coreani non si disuniscono e continuano a macinare gioco. Il pareggio arriva al 67′ grazie a una splendida azione personale di In-Beom Hwang. Servito da un lancio preciso di Lee Kang-In, il centrocampista supera un difensore con una finta elegante, salta anche il portiere e deposita in rete con uno scavetto di grande qualità.
La squadra asiatica insiste e completa la rimonta all’80’. Ancora protagonista In-Beom Hwang, che dalla destra mette un pallone teso in area trovando l’inserimento di Hyeon-Gyu Oh. L’attaccante conclude di prima intenzione e, complice una leggera deviazione del portiere ceco, realizza il gol del definitivo 2-1.
Nel finale la Repubblica Ceca prova il tutto per tutto. Al 79′ viene annullata una rete a Tomas Soucek per posizione di fuorigioco, mentre al 94′ Sadilek sfiora il pareggio con una conclusione angolata respinta dall’ottimo intervento del portiere coreano.
Dopo otto minuti di recupero arriva il triplice fischio che consegna i primi tre punti alla Corea del Sud, ora a quota tre nel Gruppo A insieme al Messico. Per la Repubblica Ceca una sconfitta amara dopo una gara giocata con ordine ma con poche occasioni create.
Corea del Sud-Repubblica Ceca 2-1
Marcatori: 59′ Krejci (R), 67′ In-Beom Hwang (C), 80′ Hyeon-Gyu Oh (C).
Classifica Gruppo A
Messico 3
Corea del Sud 3
Repubblica Ceca 0
Sudafrica 0