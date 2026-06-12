Di Marzio: “Palermo-Cassandro, passi avanti. Positivo l’ultimo incontro”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (33) cassandro palumbo pierozzi petriccione

Il Palermo continua a spingere per Tommaso Cassandro e la trattativa potrebbe entrare presto nella fase decisiva. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti positivi tra le parti per il difensore classe 2000 di proprietà del Como.

Come riferisce Gianluca Di Marzio, l’ultimo incontro avrebbe infatti prodotto segnali incoraggianti, confermando la volontà del Palermo di puntare con decisione sul giocatore in vista della prossima stagione.


Cassandro, reduce dall’esperienza al Catanzaro, rappresenta uno dei profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza rosanero e da Filippo Inzaghi per la sua capacità di adattarsi a più ruoli nel reparto arretrato. Nell’ultima stagione ha disputato un campionato da protagonista con la formazione calabrese, confermandosi uno degli elementi più affidabili della categoria.

Secondo Gianluca Di Marzio, il Palermo sta lavorando per trovare la quadra definitiva con il Como e provare a chiudere un’operazione considerata prioritaria per rinforzare la difesa.

Il difensore classe 2000 è da settimane tra i principali obiettivi del mercato rosanero e i recenti sviluppi sembrano confermare come la trattativa stia procedendo nella direzione giusta.

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