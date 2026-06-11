Monza, Baldissoni: «Abbiamo detto a Bianco di dimettersi, stiamo valutando altri allenatori»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
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Nel corso dell’incontro interno allo stadio U-Power tra dirigenza e stampa, ha rilasciato alcune dichiarazioni Mauro Baldissoni, amministratore delegato del Monza, spiegando la situazione allenatore.

«Un allenatore che ha due anni di contratto non deve essere confermato, semmai deve essere esonerato – ha spiegato Baldissoni. Ieri Bianco ci ha detto che non si sentiva di allenare il Monza, allora gli abbiamo detto “dimettiti”»


L’AD del Monza ha poi aggiunto: «Il calcio è questo, noi lo confermavamo ma poi lui ci ha detto che non se la sentiva. Ne prendiamo atto»

Baldissoni si è inoltre espresso sul possibile passaggio del tecnico al Pisa: «Ci aspettiamo che si dimetta. Sono sicurissimo che lui e il Pisa conoscano le regole, non è un problema del club»

Infine, su chi sarà il prossimo allenatore: «Questa mattina abbiamo parlato con un possibile allenatore per la prima volta, cominciamo oggi le nostre valutazioni. Vanoli? Non facciamo nomi. Ogni potenziale candidato viene valutato ad ampio spettro, ci sono allenatori che ci piacciono da un punto di vista metodologico. Non vogliamo mettere nessuno in difficoltà»

 

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