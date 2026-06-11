Ex rosa, Gazzi vicino al Torino come nuovo team manager
In attesa dell’arrivo di Ignazio Abate come nuovo allenatore del club, il Torino va avanti nella ristrutturazione della propria struttura dirigenziale cambiando anche il team manager.
Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, quasi sicuramente Alessandro Andreini lascerà il club: il suo posto sarà probabilmente preso dall’ex Palermo Alessandro Gazzi, che è già stato in granata da calciatore. Si prospetta dunque una nuova avventura per l’ex rosa.