Ex rosa, Gazzi vicino al Torino come nuovo team manager

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
Ritiro Estivo Torino FC - Torino - Casateserogoredo - Gara Amichevole.

Foto LaPresse - Fabio Ferrari 21/07/2016 Bormio, Sondrio ( Italia ) Spo, Calcio Ritiro Estivo Torino FC - Torino - Casateserogoredo - Gara Amichevole. Nella foto: Alessandro Gazzi (Torino Fc) Photo LaPresse - Fabio Ferrari 21/07/2016 Bormio, Sondrio ( Italy ) Spo,Soccer Pre season summer camp Torino FC - Torino - Casateserogoredo - Friendly Match. In the pic: Alessandro Gazzi (Torino Fc)

In attesa dell’arrivo di Ignazio Abate come nuovo allenatore del club, il Torino va avanti nella ristrutturazione della propria struttura dirigenziale cambiando anche il team manager.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, quasi sicuramente Alessandro Andreini lascerà il club: il suo posto sarà probabilmente preso dall’ex Palermo Alessandro Gazzi, che è già stato in granata da calciatore. Si prospetta dunque una nuova avventura per l’ex rosa.


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