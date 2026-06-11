Juve Stabia, dopo Lovisa e Abate si guarda al futuro: spuntano Romairone e Viali

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
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Dopo essere intervenuto per garantire la continuità del club, l’imprenditore Alfredo Guerri è ora concentrato sul completamento delle pratiche necessarie per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B, la cui scadenza è fissata al 16 giugno. Questa rappresenta la priorità assoluta per la Juve Stabia, che però dovrà presto affrontare anche il tema della successione ai vertici dell’area tecnica.

Matteo Lovisa è infatti destinato a trasferirsi al Südtirol, mentre Ignazio Abate è sempre più vicino al Torino. Entrambi dovrebbero definire nei prossimi giorni la risoluzione del loro rapporto con il club campano, prima di intraprendere le rispettive nuove avventure professionali.


Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per il ruolo di direttore sportivo prende quota la candidatura di Giancarlo Romairone, l’attuale osservatore della Lazio sarebbe tra i profili maggiormente considerati dalla dirigenza. Nel corso della sua carriera ha maturato esperienza nell’area mercato con diverse società, tra cui Pro Vercelli, Spezia, Carpi, Chievo Verona e Bari.

Per la guida tecnica, invece, il club starebbe valutando William Viali, allenatore desideroso di rilanciarsi dopo la breve e poco fortunata parentesi sulla panchina del Catania. Il tecnico può comunque vantare un curriculum importante in Serie B, grazie alle esperienze maturate con Cosenza, Ascoli e Reggiana.

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