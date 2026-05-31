Champions League, scontri a Parigi dopo la finale: un morto e oltre 200 feriti

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 31, 2026
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Dopo la vittoria della Champions League del PSG ai rigori contro l’Arsenal, nella notte sono avvenuti dei violenti scontri a Parigi, durante i festeggiamenti dei tifosi parigini.

Si registrano oltre 200 feriti e, secondo quanto riportato da “LaPresse”, la procura di Parigi ha riferito che verso l’1.10 si è verificato un incidente stradale mortale: stando alle testimonianze raccolte, il conducente della moto da cross si sarebbe scontrato con alcuni blocchi di cemento situati all’altezza di un’uscita della tangenziale esterna verso Porte Maillot.


Inoltre, alcuni testimoni hanno segnalato un tentativo di omicidio da parte di 4 individui armati di coltello. Stando a quanto riportato da  Adnkronos, tra i feriti ci sarebbero anche 57 agenti.

Sull’accaduto si è espresso anche il ministro dell’interno francese, Laurent Nunez: «La stragrande maggioranza è uscita di casa per festeggiare e tutto è andato benissimo. Qualche individuo, e non si tratta di tifosi del PSG, ma è gente che neppure guarda le partite, è uscita per creare incidenti e disordini. Noi siamo qui per impedirglielo. Non tollereremo eccessi, esercitando la massima fermezza»

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