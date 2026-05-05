Champions League, l’Arsenal batte l’Atletico Madrid 1-0 e vola in finale

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L’Arsenal centra la qualificazione alla finale di Champions League dopo aver battuto l’Atletico Madrid 1-0 nel ritorno della semifinale. Il match, giocato all’Emirates Stadium, ha visto i Gunners imporsi grazie al gol di Bukayo Saka al 44’, che ha ribadito in rete un pallone rimbalzato sui suoi piedi in area.

All’andata, la gara era terminata 1-1, quindi la vittoria interna ha permesso all’Arsenal di staccare il pass per l’ultimo atto della competizione. Nonostante numerose occasioni da entrambe le parti, compresi tiri pericolosi di Leandro Trossard e Viktor Gyökeres per l’Arsenal e tentativi di Griezmann e Julian Alvarez per i Colchoneros, il punteggio non è più cambiato.


Il direttore di gara Daniel Siebert ha gestito un match acceso, con diversi interventi disciplinari tra cui gialli a Koke e Diego Simeone. L’Arsenal ha mostrato grande compattezza difensiva e concretezza in fase offensiva, mentre l’Atletico ha faticato a concretizzare le proprie occasioni.

In finale, l’Arsenal affronterà la vincente tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, con la speranza di centrare la prima storica Champions League del club.

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