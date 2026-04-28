Champions League, PSG show contro il Bayern: finisce 5-4 una semifinale d’andata spettacolare

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
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Una semifinale d’andata di UEFA Champions League da ricordare quella andata in scena al Parco dei Principi, dove il Paris Saint-Germain supera 5-4 il Bayern Munich al termine di una gara folle e ricca di emozioni.

A partire meglio sono i bavaresi, che passano in vantaggio al 17’ con il calcio di rigore trasformato da Harry Kane dopo il fallo di Willian Pacho. La risposta del PSG arriva al 24’ con una splendida giocata personale di Khvicha Kvaratskhelia, che firma l’1-1. I parigini completano il sorpasso al 33’ grazie al colpo di testa di João Neves sugli sviluppi di un corner battuto da Ousmane Dembélé.


Il Bayern reagisce e trova il 2-2 al 41’ con una perla da fuori area di Michael Olise, ma nel recupero del primo tempo il PSG torna avanti: il VAR segnala un tocco di mano di Alphonso Davies e Dembélé dal dischetto firma il 3-2.

Nella ripresa i francesi sembrano chiudere i giochi in pochi minuti: al 56’ ancora Kvaratskhelia sigla il 4-2 dopo uno scambio con Achraf Hakimi, mentre due minuti dopo Dembélé realizza la sua doppietta personale per il momentaneo 5-2.

Il Bayern però non molla e torna in partita con il colpo di testa di Dayot Upamecano al 65’ e con il gol di Luis Díaz al 70’, inizialmente annullato e poi convalidato dal VAR per il definitivo 5-4.

Nel finale occasioni da una parte e dall’altra, con Senny Mayulu che colpisce una clamorosa traversa per il PSG e Joshua Kimmich che sfiora il pareggio nel recupero. Un risultato che lascia tutto aperto in vista del ritorno in Germania.

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