Champions League, Paris Saint-Germain campione d’Europa: Arsenal battuto ai rigori

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
psg

Il Paris Saint-Germain conquista la Champions League al termine di una finale mozzafiato contro l’Arsenal, decisa solo dopo i calci di rigore al termine di 120 minuti ricchi di emozioni e grande equilibrio.

Dopo il 90’ e i tempi supplementari chiusi sull’1-1, la sfida si è trasformata in una vera e propria lotteria dal dischetto. A pesare sono stati gli episodi, con entrambe le squadre fredde e precise solo a tratti.

Per l’Arsenal hanno segnato Martinelli e Rice, mentre Gyökeres ha trasformato il proprio tiro dagli undici metri. Decisivi però gli errori di Eze e soprattutto di Gabriel, che ha calciato alle stelle l’ultimo rigore a disposizione dei Gunners, spegnendo le speranze inglesi.


Il PSG ha invece mostrato maggiore lucidità nei momenti chiave: a segno Beraldo, Hakimi, Désiré Doué e Gonçalo Ramos. L’unico errore parigino è stato quello di Nuno Mendes, neutralizzato da David Raya, ma non sufficiente a compromettere il risultato finale.

Con il rigore decisivo sbagliato da Gabriel, il PSG può così esplodere la propria gioia: i parigini sono campioni d’Europa al termine di una delle finali più combattute degli ultimi anni.

Altre notizie

psg

Finale Champions League: tra Psg e Arsenal finisce 1-1, si va ai supplementari

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
psg

Finale Champions League, Arsenal avanti all’intervallo: Havertz firma l’1-0 contro il PSG

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
Screenshot 2026-05-30 063931

Corriere dello Sport: “Champions League, PSG-Arsenal: Luis Enrique cerca il bis, Arteta sogna la storia”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
Screenshot 2026-05-27 230654

Il Crystal Palace conquista la Conference League: Rayo battuto 1-0

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
conference

Conference League: pari senza reti all’intervallo tra Crystal Palace e Rayo Vallecano

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Screenshot 2026-05-24 065240

Corriere dello Sport: “Liga, retrocede il Girona del City Group: lacrime anche per il club ‘gemello’ del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
palermo manchester city (33) guardiola

Corriere dello Sport: “Guardiola lascia il City: «È finita l’energia, ora ho bisogno di respirare»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
Screenshot 2026-05-06 230225

Champions League: PSG in finale con l’Arsenal, Bayern eliminato nonostante il pari allo scadere

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Screenshot 2026-05-06 214341

Champions League: PSG avanti 0-1 sul Bayern Monaco dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
688428787_1531806601635953_2492802302388580816_n

Champions League, l’Arsenal batte l’Atletico Madrid 1-0 e vola in finale

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
arsenal

Champions League: Arsenal avanti 1-0 sull’Atletico Madrid all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
Milan-Juventus serie A

Champions League, Bayern Monaco-PSG: l’italiano Di Bello al VAR

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026

Ultimissime

psg

Champions League, Paris Saint-Germain campione d’Europa: Arsenal battuto ai rigori

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
mantova

Mantova-Parma: passi avanti per Kouda, piace un giovane talento

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
psg

Finale Champions League: tra Psg e Arsenal finisce 1-1, si va ai supplementari

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
donnarumma

Italia, Donnarumma: «Ripartiremo dal dolore, ci farà bene. Olimpiadi? Mi farebbe piacere»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
Screenshot 2026-05-30 193943

Mantova, il presidente Piccoli su Rinaudo: «Lavoro eccellente, ma avevamo idee diverse»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026