Champions League, Paris Saint-Germain campione d’Europa: Arsenal battuto ai rigori

Il Paris Saint-Germain conquista la Champions League al termine di una finale mozzafiato contro l’Arsenal, decisa solo dopo i calci di rigore al termine di 120 minuti ricchi di emozioni e grande equilibrio.

Dopo il 90’ e i tempi supplementari chiusi sull’1-1, la sfida si è trasformata in una vera e propria lotteria dal dischetto. A pesare sono stati gli episodi, con entrambe le squadre fredde e precise solo a tratti.

Per l’Arsenal hanno segnato Martinelli e Rice, mentre Gyökeres ha trasformato il proprio tiro dagli undici metri. Decisivi però gli errori di Eze e soprattutto di Gabriel, che ha calciato alle stelle l’ultimo rigore a disposizione dei Gunners, spegnendo le speranze inglesi.





Il PSG ha invece mostrato maggiore lucidità nei momenti chiave: a segno Beraldo, Hakimi, Désiré Doué e Gonçalo Ramos. L’unico errore parigino è stato quello di Nuno Mendes, neutralizzato da David Raya, ma non sufficiente a compromettere il risultato finale.

Con il rigore decisivo sbagliato da Gabriel, il PSG può così esplodere la propria gioia: i parigini sono campioni d’Europa al termine di una delle finali più combattute degli ultimi anni.