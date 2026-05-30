Mantova, il presidente Piccoli su Rinaudo: «Lavoro eccellente, ma avevamo idee diverse»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
Screenshot 2026-05-30 193943

In casa Mantova si apre ufficialmente una nuova fase con la presentazione del nuovo direttore sportivo Fabio Brutti. A fare gli onori di casa è stato il presidente Filippo Piccoli, che ha colto l’occasione per spiegare anche le ragioni dell’addio a Leandro Rinaudo.

Il numero uno dei virgiliani ha voluto innanzitutto riconoscere il lavoro svolto dall’ex dirigente: «A lui la mia riconoscenza e la mia gratitudine per quanto fatto. È stato un lavoro eccellente».

Piccoli ha però chiarito come la separazione sia arrivata per una divergenza di visione interna al club: «Nel corso dei mesi sono venute fuori idee differenti, non tanto a livello sportivo per obiettivi o investimenti economici, ma soprattutto per aspetti organizzativi della società. Per me il bene primario è il Mantova, con i suoi tifosi».


Il presidente ha quindi ribadito la scelta di voltare pagina per garantire continuità al progetto: «La decisione è stata quella di apportare un cambiamento per proseguire a gestire il club, anche in futuro, come ho in mente di fare».

Infine, uno sguardo al presente e al futuro del club: Mantova già al lavoro per la prossima stagione, con conferme e nuove figure dirigenziali inserite in un progetto che punta a crescere e consolidarsi in Serie B.

Altre notizie

vural

Pisa, Vural uomo mercato: cinque club sul centrocampista turco

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Serie B, valzer di ds e allenatori: la Samp saluta Mancini, Bonato verso Modena. Avellino scatenato sul mercato

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
WhatsApp Image 2026-05-29 at 22.48.54

Catanzaro, Aquilani in lacrime: «Fa male, il sogno Serie A era a un passo. Questa squadra ha creato una magia»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza in Serie A, Bianco: «Vincere soffrendo così è ancora più bello»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (105) pallone serie b

Serie B 2026/27, il Palermo ritrova il Catanzaro: resta solo una casella da assegnare

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
d3bc3de3-baf1-4bb2-b57a-bbcda00c34a0

Finale playoff Serie B, il Monza resiste e vola in A. Al Catanzaro non basta il 2-0

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
brutti

Mantova, Brutti si presenta: «Qui c’è un progetto serio»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
leccese

Bari-Ferrero, il sindaco conferma: «Mi ha contattato con insistenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
bedin

Bedin: «Serie B fondamentale per la crescita dei giovani»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
06268a62-c529-42d0-a1db-30abe02db4eb

Finale Playoff Serie B: Catanzaro avanti 0-1 sul Monza all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
di_nardo_IPA_pescara_copertina

Padova, caccia al bomber: Di Nardo resta il sogno, piace Moro

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
palermo cesena 2-0 (84) rui modesto cerri

Cesena, arrivano i bonifici dagli Usa. Saldo stipendi in corso

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-05-30 193943

Mantova, il presidente Piccoli su Rinaudo: «Lavoro eccellente, ma avevamo idee diverse»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
vural

Pisa, Vural uomo mercato: cinque club sul centrocampista turco

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
psg

Finale Champions League, Arsenal avanti all’intervallo: Havertz firma l’1-0 contro il PSG

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
perinett

Perinetti sbarca su Instagram: «Cambia il calcio ma non la passione per questo sport»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
blin

Blin, la dedica della moglie: «Orgogliosa di te e del tuo percorso. Hai messo la squadra prima di te stesso»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026