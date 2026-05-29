Monza in Serie A, Bianco: «Vincere soffrendo così è ancora più bello»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

La festa del Monza per il ritorno in Serie A porta anche la firma di Paolo Bianco. Al termine della finale playoff contro il Catanzaro, il tecnico brianzolo ha commentato con emozione il traguardo raggiunto ai microfoni di DAZN.

«Per tutto il campionato la squadra mi ha dato tantissimo, ogni volta che è caduta si è saputa rialzare. Meritano la categoria che hanno appena conquistato, sono grandissimi uomini», ha dichiarato l’allenatore, ricordando le difficoltà affrontate durante la stagione.


Bianco ha sottolineato la forza del gruppo, capace di reagire nei momenti più complicati: «Di momenti difficili ne abbiamo avuti a inizio stagione e alla penultima a Mantova, ma dopo ogni caduta ci siamo rialzati. La più grande qualità di questa squadra è che non ha mai sbagliato un allenamento: questo ha fatto la differenza».

Spazio anche per una dedica speciale: «La dedica è a mia moglie che non vedo da un mese. Se riesco a essere sereno e tranquillo facendo il mio lavoro devo tutto a lei».

Infine, il tecnico ha celebrato la promozione conquistata al termine di una finale sofferta: «Sono stati tre anni di Serie B completamente diversi, questo è stato la ciliegina. Se mi aspettavo di soffrire? Qui mi hanno sempre detto che a Monza si soffre fino alla fine, e forse così è ancora più bello».

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