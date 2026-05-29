Mantova, Brutti si presenta: «Qui c’è un progetto serio»

Fabio Brutti inizia ufficialmente la sua avventura al Mantova. Il nuovo direttore sportivo biancorosso si è presentato in conferenza stampa, mostrando entusiasmo e fiducia nel progetto della società.

«Ho trovato una realtà importante, organizzata e con una proprietà molto presente nella vita del club. Arrivo con grande entusiasmo e con la consapevolezza delle responsabilità che questo incarico comporta», ha dichiarato Brutti, soffermandosi anche sull’ambiente trovato in città e allo stadio Martelli.





Il dirigente ha poi tracciato le linee guida del lavoro che attende il club: «L’obiettivo è continuare a crescere in maniera strutturata, rafforzando il club sotto diversi aspetti. Stiamo già lavorando con il mister per costruire una rosa competitiva».

Parole di stima anche per l’allenatore Modesto: «È una persona che vive il calcio con enorme passione e riesce a trasmetterla a chi gli sta intorno. Il confronto sarà costante e lavoreremo insieme nelle scelte sportive».

Sul mercato, Brutti ha spiegato che la priorità sarà mantenere l’ossatura della squadra protagonista nell’ultima stagione, senza escludere l’arrivo di giovani prospetti e giocatori già pronti per la categoria. Infine, il direttore sportivo ha confermato che il ritiro inizierà il 13 luglio prima del trasferimento a Sirmione per la preparazione estiva.