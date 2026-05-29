Finale playoff Serie B, il Monza resiste e vola in A. Al Catanzaro non basta il 2-0

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
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Il Monza conquista la promozione in Serie A al termine di una finale playoff combattuta e ricca di emozioni. All’U-Power Stadium finisce 0-2 per il Catanzaro, ma il successo per 2-0 ottenuto dai brianzoli nella gara d’andata e il miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare premiano la squadra di Paolo Bianco.

Il Catanzaro ha interpretato la partita con grande coraggio, cercando fin dai primi minuti di riaprire il discorso promozione. Dopo alcune occasioni create soprattutto con Iemmello e Liberali, i calabresi hanno trovato il vantaggio al 39′ grazie al colpo di testa di Fellipe Jack sugli sviluppi di un calcio di punizione.


Nella ripresa la formazione di Aquilani ha continuato a spingere alla ricerca del gol che avrebbe completato la rimonta. Il Monza ha provato a gestire il vantaggio accumulato nei 180 minuti, affidandosi alle ripartenze e alle iniziative di Cutrone e Petagna.

A dodici minuti dalla fine è arrivato anche il raddoppio ospite con Ruggero Frosinini, autore di un preciso colpo di testa che ha fissato il punteggio sullo 0-2. Nel finale il Catanzaro ha tentato l’assalto decisivo, ma senza riuscire a trovare la rete che avrebbe cambiato il destino della sfida.

Per i giallorossi resta una prestazione di grande carattere e una finale giocata fino all’ultimo minuto. A festeggiare, però, è il Monza, che grazie al successo dell’andata e al terzo posto ottenuto in campionato può tornare a celebrare la promozione in Serie A.

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