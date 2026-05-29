Cesena, arrivano i bonifici dagli Usa. Saldo stipendi in corso

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palermo cesena 2-0 (84) rui modesto cerri

Arrivano segnali rassicuranti sul fronte societario in casa Cesena. Secondo quanto riportato dal Corriere di Romagna, dalla proprietà statunitense è arrivata la conferma dell’imminente trasferimento delle risorse necessarie per regolarizzare le pendenze economiche del club.

I bonifici sono infatti in arrivo sui conti correnti dedicati e consentiranno all’ufficio amministrativo bianconero di procedere con il pagamento della mensilità di aprile ai dipendenti della società.


Come evidenzia il Corriere di Romagna, saranno inoltre saldate le mensilità di marzo e aprile destinate a tutti i tesserati federali, comprendendo sia i calciatori sia gli staff tecnici della prima squadra e del settore giovanile.

La programmazione economica prevede inoltre un ulteriore passaggio entro metà giugno. Il Corriere di Romagna riferisce infatti che entro il 15 giugno verranno corrisposte anche le competenze relative al mese di maggio, completando così il percorso di regolarizzazione previsto dalla società.

Un aggiornamento importante per il Cesena, che continua a lavorare alla pianificazione della prossima stagione con l’obiettivo di garantire stabilità gestionale e continuità operativa.

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