Corriere dello Sport: “Monza a un passo dalla Serie A. Aquilani ci crede: «Abbiamo le armi per provarci»”

Monza e Catanzaro si preparano a vivere l’ultimo atto della stagione. All’U-Power Stadium si assegna la promozione in Serie A, con i brianzoli forti del 2-0 conquistato nella gara d’andata al “Ceravolo” e i calabresi chiamati a una vera impresa per ribaltare il risultato.

Nel focus firmato da Adriano Ancona per il Corriere dello Sport, il Monza arriva alla sfida decisiva con la consapevolezza di avere ormai il traguardo a portata di mano, ma senza alcuna intenzione di abbassare la guardia. Paolo Bianco ha chiesto ai suoi di mantenere alta la concentrazione fino all’ultimo minuto.





«L’importante è non inseguire un risultato in maniera ossessiva. Ogni volta che è caduta, il Monza ha dimostrato di potersi rialzare: sta lì la nostra forza», ha dichiarato il tecnico biancorosso.

Il Corriere dello Sport ripercorre anche il cammino del Monza, capace di superare le difficoltà legate alla retrocessione dalla Serie A e al cambio di proprietà. Un percorso costruito attraverso una profonda riorganizzazione tecnica e societaria che oggi potrebbe culminare con un immediato ritorno nella massima serie.

Bianco ha inoltre sottolineato le condizioni fisiche della squadra: «Non speculeremo sul risultato di Catanzaro, questo è certo: aver segnato alla fine, nell’andata, significa che la squadra sta bene fisicamente e chiude sempre in crescendo. Non è scontato, in questo momento della stagione».

Dall’altra parte c’è però un Catanzaro che non vuole arrendersi. Nel servizio firmato da Carlo Talarico per il Corriere dello Sport emerge tutta la determinazione di Alberto Aquilani e di una squadra che ha già superato ogni aspettativa stagionale.

Circa cinquemila tifosi giallorossi raggiungeranno la Brianza per sostenere la squadra in quella che rappresenta la partita più importante degli ultimi decenni per il club calabrese.

Aquilani continua a credere nella rimonta: «Siamo consapevoli del calcio che proponiamo e di tutti i sacrifici e i meriti che ci hanno portato a giocarci questa partita. Sappiamo che siamo una squadra forte e di avere le armi per provarci, non abbiamo nulla da perdere e cercheremo di fare una grande partita, senza snaturare il nostro modo di giocare».

Il tecnico giallorosso ha ammesso il rammarico per il risultato dell’andata: «Un po’ di amarezza c’è per come è andata la partita di domenica scorsa, non meritavamo sicuramente un passivo così ampio. Credo ci sia mancato un po’ di cinismo».

Aquilani punta soprattutto sull’aspetto mentale: «Le energie sono importanti, ma ora contano fino a un certo punto: serve molto di più la testa. Quindi è fondamentale l’atteggiamento con cui scendi in campo».

Infine, un pensiero ai tifosi: «La gente ci ha sempre accompagnato in maniera costante. La nostra forza è anche quella di essere sempre stati un unico blocco: noi e tifosi che inseguiamo entrambi un sogno. Possono essere certi che cercheremo di dare tutto quello che possiamo».

Questa sera il verdetto finale. Il Monza vede la Serie A a un passo, il Catanzaro sogna un’altra impresa dopo aver eliminato Palermo e Avellino nei precedenti turni dei playoff.