Tuttosport: “Demme piace a Empoli e Cesena. Le trattative del giorno in Serie B”

Il mercato della Serie B entra nel vivo e diverse società stanno già programmando la prossima stagione. Tra le più attive c’è l’Avellino, che dopo l’arrivo di Alessandro Nesta in panchina lavora per ridisegnare il reparto offensivo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club irpino starebbe valutando un attacco completamente nuovo. Nel mirino del direttore sportivo Aiello ci sono Antonio Di Nardo, protagonista con il Pescara grazie a 14 reti e 4 assist in 38 presenze, ed Emanuele Pecorino, attaccante di proprietà della Juventus reduce dall’esperienza al Südtirol, dove ha collezionato 9 gol in 36 apparizioni.





Tra i nomi più interessanti sul mercato figura anche Diego Demme. Il centrocampista italo-tedesco, in scadenza con l’Hertha Berlino, sarebbe intenzionato a tornare in Italia. Su di lui, secondo Tuttosport, avrebbero già effettuato dei sondaggi Empoli e Cesena.

Per quanto riguarda le panchine, il Pisa avrebbe individuato in Fabio Pecchia il profilo ideale per ripartire dopo la retrocessione dalla Serie A. L’operazione, tuttavia, non si preannuncia semplice.

Movimenti anche in casa Arezzo. Il club toscano, neopromosso in Serie B, starebbe lavorando con il Napoli per ottenere in prestito Emanuele Rao, esterno offensivo classe 2006 reduce da una stagione positiva al Bari, con 6 reti in 35 presenze.

Sul fronte Cremonese emerge invece il nome di Dimitrios Nikolaou. Il difensore greco, di proprietà del Palermo e reduce dal prestito al Bari, sarebbe tra i profili valutati dalla dirigenza grigiorossa per rinforzare il reparto arretrato.

Novità anche in casa Südtirol, dove dopo la separazione consensuale con il direttore sportivo Paolo Bravo si guarda al mercato degli svincolati. Tra le opportunità figura Lorenzo Crisetig, centrocampista reduce dall’esperienza con il Padova.

Il Vicenza ha ufficializzato il rinnovo del portiere Samuele Massolo fino al 2027, mentre il Mantova ha scelto il nuovo direttore sportivo: sarà Fabio Brutti a raccogliere l’eredità di Leandro Rinaudo dopo l’esperienza maturata negli ultimi anni con il Caldiero Terme.