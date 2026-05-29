Palermo, ufficiale: il Colonia non riscatta Lund. Lo statunitense torna in rosanero

Adesso è ufficiale: Kristoffer Lund torna al Palermo. Il Colonia ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali che non eserciterà il diritto di riscatto per il terzino sinistro statunitense, che rientrerà quindi alla base dopo la stagione trascorsa in Bundesliga.

Nel comunicato pubblicato dal club tedesco si legge che le strade di Lund e del Colonia si separano dopo una sola stagione. Il difensore classe 2002 era arrivato in prestito dal Palermo e ha contribuito al percorso che ha permesso alla formazione tedesca di disputare un’altra stagione nella massima serie.





Lo stesso Lund ha voluto salutare il Colonia con un messaggio di ringraziamento:

«Vorrei ringraziare il Colonia per tutto. È stato fantastico far parte dell’FC e sono orgoglioso di aver contribuito a permettere al club di giocare un altro anno in Bundesliga».

Per il Palermo si tratta di un rientro importante in vista della costruzione della rosa 2026/27. Il futuro del laterale americano sarà adesso oggetto di valutazioni da parte di Filippo Inzaghi e della dirigenza rosanero. Lund, infatti, rientrerà a Torretta per il ritiro estivo e verrà valutato all’interno del nuovo progetto tecnico.

Nelle scorse settimane il suo nome era già stato indicato tra quelli destinati a tornare in Sicilia in caso di mancato esercizio dell’opzione da parte del Colonia. Scenario che adesso è diventato realtà.