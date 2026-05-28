Palermo, Inzaghi lascia la Sicilia dopo il rompete le righe

Archiviata la stagione e concluso il rompete le righe a Torretta, Filippo Inzaghi ha lasciato Palermo per iniziare le vacanze estive. Il tecnico rosanero, attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, si è mostrato in partenza insieme al figlio.

Come accade ormai da diverse estati, Superpippo trascorrerà gran parte delle sue vacanze a Formentera, meta storica dell’allenatore del Palermo prima di rituffarsi nella nuova stagione.





Dopo la delusione per l’eliminazione nella semifinale playoff contro il Catanzaro, Inzaghi resterà comunque al centro del progetto rosanero. Il club e il City Football Group hanno infatti deciso di dare continuità al lavoro dell’allenatore, considerato uno dei punti fermi della ripartenza verso il prossimo campionato di Serie B.

Il Palermo tornerà al lavoro il 10 luglio a Santa Cristina in Val Gardena, sede del ritiro estivo che accompagnerà i rosanero fino al 30 luglio.