Nikolaou torna al Palermo ma il futuro resta lontano dalla Sicilia: c’è la Cremonese
L’esperienza di Dimitrios Nikolaou al Bari sembra ormai arrivata ai titoli di coda. Come riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, la retrocessione in Serie C del club pugliese chiude di fatto anche l’avventura del difensore greco, protagonista di una stagione da 26 presenze complessive.
Per Nikolaou si profila quindi il ritorno al Palermo, proprietario del cartellino, al termine del prestito. Tuttavia, secondo quanto raccolto da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, le possibilità di permanenza in rosanero appaiono al momento molto ridotte.
Il centrale classe 1998 non sembrerebbe infatti rientrare nei piani tecnici del Palermo di Filippo Inzaghi, impegnato nella costruzione di una rosa diversa per il prossimo assalto alla Serie A.
Sempre secondo TuttoMercatoWeb.com, sul giocatore cresciuto nel settore giovanile dell’Olympiakos sarebbe forte l’interesse della Cremonese, pronta a valutare un’operazione di mercato nelle prossime settimane.
Il futuro di Nikolaou dovrebbe quindi essere lontano sia da Bari sia da Palermo, con la Serie B che potrebbe comunque restare il suo campionato di riferimento.