Sudtirol, Paolo Bravo verso l’addio: Modena e Sampdoria interessate

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
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Il Sudtirol si prepara a vivere settimane decisive dopo una stagione complicata, conclusa con la salvezza ottenuta ai playout. Il club altoatesino, protagonista di un ottimo avvio di campionato, ha poi attraversato un lungo periodo di difficoltà che lo ha trascinato nelle zone basse della classifica.

Tra i temi caldi in casa biancorossa c’è il futuro di Paolo Bravo. Il direttore sportivo, tra gli artefici della crescita del Sudtirol negli ultimi anni, sarebbe infatti vicino all’addio. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, diverse società di Serie B avrebbero messo nel mirino il dirigente.


In particolare, Modena e Sampdoria starebbero seguendo con attenzione la situazione. L’addio di Bravo potrebbe rappresentare uno dei primi grandi cambiamenti in vista della prossima stagione, mentre resta ancora da chiarire anche la posizione dell’allenatore Fabrizio Castori.

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