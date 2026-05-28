Gazzetta dello Sport: “Monza-Catanzaro, finale piena di talenti: osservatori da tutta Europa”

La finale playoff tra Monza e Catanzaro non vale soltanto la Serie A. La sfida di ritorno dell’U-Power Stadium sarà infatti anche una vetrina internazionale per diversi giovani talenti che hanno attirato l’attenzione di club italiani e stranieri dopo l’esplosione in questa stagione di Serie B.

Nel focus firmato da Nicola Binda per la Gazzetta dello Sport viene sottolineata la presenza massiccia di osservatori in tribuna per la finale di ritorno. Oltre alle principali società italiane, saranno presenti anche emissari di Liverpool, West Ham e Marsiglia.





Secondo Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il Monza ha saputo valorizzare non soltanto i giocatori provenienti dalla Serie A, ma anche diversi giovani cresciuti all’interno del club o lanciati da Paolo Bianco durante la stagione.

Tra i profili maggiormente attenzionati c’è Adam Bakoune, convocato insieme a Leonardo Colombo nell’Under 21 guidata da Carmine Nunziata. La Gazzetta dello Sport evidenzia come Bakoune, cresciuto nel Milan, abbia trovato continuità soprattutto nella seconda parte di stagione, imponendosi definitivamente anche nei playoff.

Nicola Binda racconta inoltre sulla Gazzetta dello Sport la crescita di Leonardo Colombo, una delle sorprese più interessanti del Monza. Dopo essere partito quasi in sordina, il giovane centrocampista ha conquistato spazio e fiducia fino a collezionare 29 presenze, un gol e quattro assist, ricevendo anche l’investitura simbolica da parte di Matteo Pessina.

Sul fronte Catanzaro, la Gazzetta dello Sport mette in evidenza soprattutto Costantino Favasuli, esterno destro reduce dalla convocazione nella Nazionale maggiore di Silvio Baldini. Cresciuto nella Fiorentina e acquistato a parametro zero dal Catanzaro, il laterale ha chiuso la stagione con 40 presenze, 2 gol e 8 assist.

Nicola Binda sottolinea sulla Gazzetta dello Sport come il Catanzaro abbia costruito parte della propria crescita puntando proprio su giovani di prospettiva. È il caso anche di Mattia Liberali e Gabriele Alesi, arrivati dal Milan, e di Fabio Rispoli, reduce da una stagione positiva in prestito dal Como.

Nel dettaglio riportato dalla Gazzetta dello Sport, Alesi e Rispoli sono stati convocati nell’Under 21, confermando la qualità del lavoro svolto da Alberto Aquilani nella valorizzazione dei giovani talenti.

Per Nicola Binda e la Gazzetta dello Sport, il Catanzaro proverà a inseguire l’impresa contro il Monza facendo leva soprattutto sull’entusiasmo, la freschezza e l’incoscienza dei suoi giovani, sostenuti da migliaia di tifosi giallorossi pronti a invadere la Brianza.