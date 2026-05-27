Parma, Konate verso il salto tra i professionisti: piace a tre club di B

Si muove il mercato attorno ad Abdou-Salam Konate, giovane centrocampista della Primavera del Parma. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, il classe 2000 sarebbe finito nel mirino di diversi club in vista della prossima stagione, con la concreta possibilità di compiere il salto definitivo nel calcio professionistico.

Sul giocatore ci sarebbe innanzitutto l’interesse dell’Union Brescia, ma nelle ultime ore si sarebbero mosse anche tre società di Serie B: Mantova, Padova e Vicenza.





I club cadetti starebbero valutando il profilo del giovane mediano per rinforzare il centrocampo in vista del prossimo campionato. Konate, reduce da una buona stagione con la Primavera gialloblù, potrebbe dunque essere uno dei nomi emergenti del mercato estivo.