Verona, Sogliano punta su D’Aversa per la panchina. Gilardino più defilato
L’Hellas Verona lavora alla costruzione della squadra per la stagione 2026/27 e il primo tassello riguarda la scelta del nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Hellas Live, il direttore sportivo Sean Sogliano sarebbe orientato ad affidare la panchina gialloblù a Roberto D’Aversa.
Nel focus pubblicato da Hellas Live viene spiegato come Sogliano stia portando avanti contemporaneamente anche il rinnovo del proprio contratto con il club scaligero fino al 30 giugno 2029, prolungamento già anticipato nei giorni scorsi dalla stessa testata.
Per quanto riguarda la guida tecnica, Hellas Live sottolinea come Roberto D’Aversa rappresenti il profilo attualmente più gradito al direttore sportivo veronese. L’allenatore, reduce dall’esperienza al Torino dopo il subentro a Baroni, difficilmente resterà infatti sulla panchina granata nonostante la stima ribadita pubblicamente dal presidente Urbano Cairo.
Secondo Hellas Live, Sean Sogliano apprezzerebbe particolarmente le caratteristiche di D’Aversa, già vicino in passato al Verona. Il tecnico era stato infatti individuato per sostituire Zanetti prima delle vittorie contro Atalanta e Fiorentina, risultati che cambiarono poi la strategia del club scaligero.
Nel dettaglio riportato da Hellas Live, fu lo stesso D’Aversa a confermare successivamente, in conferenza stampa dopo Torino-Hellas Verona 2-1, di aver accettato poco dopo la proposta del Torino.
Più defilata invece la candidatura di Alberto Gilardino. Hellas Live evidenzia come, al momento, il Padova sia avanti rispetto all’Hellas Verona nella corsa all’ex tecnico del Genoa.
La sensazione è che il Verona voglia accelerare nelle prossime settimane per definire rapidamente il nuovo progetto tecnico e programmare la prossima stagione con largo anticipo.