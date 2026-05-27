Giornale di Sicilia: “Palermo, il City rilancia: budget più alto per tornare in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
palermo manchester city (128) Mirri soriano

La mancata promozione non cambia i piani del Palermo. Anzi, il City Football Group sarebbe pronto ad aumentare ulteriormente gli investimenti per costruire una squadra ancora più competitiva nella stagione 2026/27. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la sensazione all’interno del club è che il budget destinato al mercato possa essere uguale o addirittura superiore rispetto a quello della scorsa estate.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, la proprietà non avrebbe alcuna intenzione di ridimensionare il progetto nonostante la delusione per l’eliminazione nei playoff. L’obiettivo resta chiarissimo: riportare il Palermo in Serie A nel più breve tempo possibile.


Il club rosanero sta già lavorando alla costruzione della nuova squadra insieme a Filippo Inzaghi e Carlo Osti. Il Giornale di Sicilia evidenzia come il Palermo voglia intervenire sul mercato con innesti mirati e di alto livello, puntando soprattutto su giocatori già pronti e provenienti dalla Serie A.

La prossima stagione viene considerata decisiva. Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, all’interno della società esiste la consapevolezza che il prossimo campionato non potrà essere sbagliato. Per questo motivo il City Football Group sarebbe pronto a sostenere nuovamente il progetto con investimenti importanti per aumentare qualità, esperienza e competitività della rosa.

Il Palermo ripartirà dunque con ambizioni ancora più alte e con la volontà di costruire una squadra capace di lottare stabilmente per la promozione diretta.

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