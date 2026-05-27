Giornale di Sicilia: “Barbera, via libera ai 60 milioni della Regione: il nuovo stadio entra nel vivo”

Passo decisivo per il futuro del Renzo Barbera. La Regione Siciliana ha approvato lo stanziamento di 60 milioni di euro destinati al progetto di riqualificazione dello stadio del Palermo, dando così una forte accelerazione all’operazione che punta a trasformare l’impianto rosanero in una struttura moderna e candidata a ospitare gli Europei del 2032.

La decisione è arrivata con la rimodulazione dei Fondi di sviluppo e coesione approvata dalla giunta regionale guidata da Renato Schifani. Come riportato nell’articolo firmato da Carla Fernandez, il finanziamento rientra in un progetto complessivo da circa 300 milioni di euro che comprenderà non soltanto il rifacimento del Barbera, ma anche la riqualificazione dell’intera area circostante.





La copertura economica verrà sostenuta attraverso una partnership pubblico-privata. Oltre metà dell’investimento sarà infatti garantita direttamente dal Palermo e dal City Football Group, mentre la restante parte arriverà da Regione, Comune e Stato.

«Manteniamo l’impegno preso con la città. Palermo ha diritto a uno stadio moderno, funzionale e che si annuncia altrettanto iconico dell’attuale impianto», ha dichiarato Schifani, ribadendo la volontà della Regione di sostenere la candidatura del capoluogo siciliano per Euro 2032.

Nel corso dell’intervento, il presidente della Regione ha sottolineato anche il valore strategico dell’operazione: «Il mio governo sta facendo la propria parte perché si raggiunga l’obiettivo che consenta al capoluogo dell’Isola di candidarsi a ospitare le partite dei campionati europei del 2032».

Parallelamente, la Regione ha destinato altri 40 milioni di euro all’impiantistica sportiva siciliana attraverso un bando pubblico dedicato agli interventi sugli impianti dell’Isola.

Il dossier Barbera rappresenta uno dei punti centrali del progetto Palermo targato City Football Group. Nelle ultime settimane era emersa la necessità di completare rapidamente la copertura economica per rispettare le scadenze fissate dall’iter autorizzativo. Lo stanziamento approvato dalla Regione rappresenta adesso uno snodo fondamentale verso la realizzazione del nuovo stadio rosanero.