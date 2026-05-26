Barbera, svolta sul nuovo stadio: la Regione stanzia 60 milioni di euro

Arriva una svolta importante per il futuro dello stadio Renzo Barbera. La giunta regionale guidata da Renato Schifani ha approvato la rimodulazione delle risorse FSC, dando ufficialmente il via libera allo stanziamento di 60 milioni di euro destinati al progetto di rifacimento dell’impianto rosanero.

Si tratta di un passaggio fondamentale per il piano di riqualificazione del Barbera, un intervento complessivo da circa 300 milioni di euro che comprenderà non soltanto l’ammodernamento dello stadio, ma anche la riqualificazione dell’intera area circostante. Il progetto verrà sostenuto attraverso una partnership pubblico-privata: oltre metà dell’investimento sarà coperta direttamente dal Palermo, mentre la restante parte sarà finanziata da Regione Siciliana, Comune e Stato.





A confermare l’impegno della Regione è stato lo stesso presidente Renato Schifani, che ha ribadito la centralità strategica dell’operazione per la città e per il calcio siciliano.

«Manteniamo l’impegno preso con la città. Palermo ha diritto a uno stadio moderno, funzionale e che si annuncia altrettanto iconico dell’attuale impianto, uno dei più belli e suggestivi d’Italia, grazie all’insostituibile sfondo del monte Pellegrino e del castello Utveggio», ha dichiarato Schifani.

Il presidente della Regione Siciliana ha inoltre sottolineato l’importanza del progetto anche in ottica internazionale: «Il mio governo sta facendo la propria parte perché si raggiunga l’obiettivo che consenta al capoluogo dell’Isola di candidarsi a ospitare le partite dei campionati europei del 2032 e le gare delle competizioni europee che auguriamo al club rosanero di raggiungere».

Nella stessa operazione di riprogrammazione dei Fondi di coesione, la Regione ha previsto anche altri 40 milioni di euro destinati al finanziamento dell’impiantistica sportiva in tutta la Sicilia.

Il tema del nuovo Barbera resta uno dei dossier più importanti per il Palermo e per il City Football Group. Nelle ultime settimane era emersa la necessità di completare la copertura finanziaria entro metà luglio per evitare rallentamenti nell’iter autorizzativo. Lo stanziamento approvato dalla Regione rappresenta adesso un passaggio decisivo verso la realizzazione del progetto.