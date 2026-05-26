Barbera, svolta sul nuovo stadio: la Regione stanzia 60 milioni di euro

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
WhatsApp Image 2026-05-26 at 17.02.12

Arriva una svolta importante per il futuro dello stadio Renzo Barbera. La giunta regionale guidata da Renato Schifani ha approvato la rimodulazione delle risorse FSC, dando ufficialmente il via libera allo stanziamento di 60 milioni di euro destinati al progetto di rifacimento dell’impianto rosanero.

Si tratta di un passaggio fondamentale per il piano di riqualificazione del Barbera, un intervento complessivo da circa 300 milioni di euro che comprenderà non soltanto l’ammodernamento dello stadio, ma anche la riqualificazione dell’intera area circostante. Il progetto verrà sostenuto attraverso una partnership pubblico-privata: oltre metà dell’investimento sarà coperta direttamente dal Palermo, mentre la restante parte sarà finanziata da Regione Siciliana, Comune e Stato.


A confermare l’impegno della Regione è stato lo stesso presidente Renato Schifani, che ha ribadito la centralità strategica dell’operazione per la città e per il calcio siciliano.

«Manteniamo l’impegno preso con la città. Palermo ha diritto a uno stadio moderno, funzionale e che si annuncia altrettanto iconico dell’attuale impianto, uno dei più belli e suggestivi d’Italia, grazie all’insostituibile sfondo del monte Pellegrino e del castello Utveggio», ha dichiarato Schifani.

Il presidente della Regione Siciliana ha inoltre sottolineato l’importanza del progetto anche in ottica internazionale: «Il mio governo sta facendo la propria parte perché si raggiunga l’obiettivo che consenta al capoluogo dell’Isola di candidarsi a ospitare le partite dei campionati europei del 2032 e le gare delle competizioni europee che auguriamo al club rosanero di raggiungere».

Nella stessa operazione di riprogrammazione dei Fondi di coesione, la Regione ha previsto anche altri 40 milioni di euro destinati al finanziamento dell’impiantistica sportiva in tutta la Sicilia.

Il tema del nuovo Barbera resta uno dei dossier più importanti per il Palermo e per il City Football Group. Nelle ultime settimane era emersa la necessità di completare la copertura finanziaria entro metà luglio per evitare rallentamenti nell’iter autorizzativo. Lo stanziamento approvato dalla Regione rappresenta adesso un passaggio decisivo verso la realizzazione del progetto.

Altre notizie

d64c37ff-87bd-44b7-b4d8-a0303286578d

Barbera, Schifani rilancia: «Palermo merita uno stadio moderno e iconico»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, ripresi gli allenamenti a Torretta: giovedì l’ultima seduta stagionale

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
schira

Schira: “Palermo, Osti rinnova fino al 2027”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
706397177_18132740125603335_1697716433678153761_n

Palermo, ritiro estivo 2026 in Val Gardena. Il comunicato ufficiale

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
Screenshot 2026-05-26 080439

Repubblica: “Palermo, confermate le nuove maglie: dal 2027-28 ritorno al tradizionale”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (148) tifosi

Repubblica: “Palermo, ecco quando partirà la campagna abbonamenti”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
inzaghi mirri gardini osti (32)

Repubblica: “Palermo, il City Group rilancia: budget, mercato e progetto Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
palermo cesena 2-0 (80) Ceccaroni

Giornale di Sicilia: “Palermo, rebus rinnovi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
palermo cesena 2-0 (71) joronen

Giornale di Sicilia: “Palermo, il futuro passa da Joronen: rinnovo da definire entro il 30 giugno”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
jpg

Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi riparte dalla Val Gardena: il ritiro sarà a Santa Cristina”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (109)

Corriere dello Sport: “Palermo, estate tra Trentino e Australia: debutto stagionale verso Lecce”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
palermo manchester city (129) osti

Corriere dello Sport: “Palermo, Osti resta al comando: avanti con Inzaghi e linea della continuità”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026

Ultimissime

WhatsApp Image 2026-05-26 at 17.02.12

Barbera, svolta sul nuovo stadio: la Regione stanzia 60 milioni di euro

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
d64c37ff-87bd-44b7-b4d8-a0303286578d

Barbera, Schifani rilancia: «Palermo merita uno stadio moderno e iconico»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, ripresi gli allenamenti a Torretta: giovedì l’ultima seduta stagionale

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (100) dalle mura Ricciardi

Juve Stabia, settimana decisiva per il futuro. Cinque gruppi interessati al club

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
schira

Schira: “Palermo, Osti rinnova fino al 2027”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026