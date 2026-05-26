Barbera, Schifani rilancia: «Palermo merita uno stadio moderno e iconico»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
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Arriva un nuovo segnale istituzionale sul progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. Attraverso un post pubblicato sui social, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha ribadito l’impegno del governo regionale sul futuro dell’impianto rosanero.

«Palermo ha diritto a uno stadio moderno, funzionale e iconico», ha scritto Schifani, sottolineando come il progetto rappresenti un passaggio strategico non soltanto per il club rosanero ma per l’intera città.


Nel messaggio pubblicato dallo stesso presidente della Regione Siciliana viene evidenziata la volontà di sostenere la candidatura del capoluogo siciliano per ospitare gare degli Europei del 2032, oltre alla prospettiva di vedere il Palermo protagonista nelle competizioni europee in futuro.

Schifani ha inoltre confermato che, attraverso la riprogrammazione delle risorse FSC, la Regione prevede investimenti importanti anche sugli impianti sportivi dell’intera Sicilia.

Il tema della riqualificazione del Barbera resta centrale nelle strategie del Palermo e del City Football Group. Nelle ultime settimane è emersa la necessità di completare la copertura finanziaria del progetto entro metà luglio per evitare rallentamenti nell’iter burocratico.

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