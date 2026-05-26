Palermo, futuro in bilico per Bereszynski: Legia Varsavia e Sampdoria sulle tracce del polacco

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
PALERMO MANTOVA BERESZYNSKI

Il futuro di Bartosz Bereszynski potrebbe essere lontano da Palermo. Dalla Polonia continuano infatti ad arrivare indiscrezioni su un possibile ritorno in patria del difensore rosanero, con la Legia Varsavia pronta a muoversi concretamente per riportare il giocatore nella capitale polacca.

Secondo le ultime voci di mercato, Bereszynski avrebbe espresso il desiderio di tornare a vestire la maglia della Legia, club nel quale aveva già militato prima del trasferimento in Italia. Una soluzione che rappresenterebbe una priorità personale per il difensore classe 1992.


La situazione resta comunque aperta anche sul fronte italiano. Nelle ultime ore, infatti, sono emerse nuove indiscrezioni relative a un possibile riavvicinamento alla Sampdoria, squadra con cui il nazionale polacco ha vissuto le stagioni più importanti della propria carriera.

Per Bereszynski si tratterebbe di un ritorno dal forte valore emotivo anche in caso di trasferimento alla Legia Varsavia. Il laterale aveva già indossato la maglia del club polacco dal 2013 al 2017, prima del passaggio alla Sampdoria per una cifra vicina agli 1,8 milioni di euro.

Arrivato al Palermo nel settembre 2025 dopo la conclusione dell’esperienza blucerchiata, il difensore ha firmato un contratto fino al giugno 2026. Nell’ultima stagione ha collezionato 10 presenze in Serie B con la maglia rosanero, mettendo a disposizione esperienza internazionale e leadership, forte anche delle 59 apparizioni con la Nazionale polacca.

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