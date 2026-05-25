Giornale di Sicilia: “Palermo, Lund resta in bilico: da Giovane a Veroli il club valuta il futuro”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (12) giovane

Il Palermo continua a lavorare sulle situazioni legate ai prestiti e ai riscatti in vista della prossima stagione. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, restano ancora diversi nodi da sciogliere all’interno della rosa rosanero, con particolare attenzione ai casi di Lund, Giovane e Veroli.

La situazione più imminente riguarda Lund. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, il Colonia avrà tempo fino alla metà di giugno per esercitare il diritto di opzione fissato a 4 milioni di euro per il laterale statunitense. In caso contrario, il giocatore farebbe ritorno a Palermo, tornando così a disposizione di Filippo Inzaghi per la stagione 2026/27.


Parallelamente, sarà la dirigenza rosanero a dover prendere una decisione definitiva su Giovane e Veroli. Il Giornale di Sicilia, nell’analisi firmata da Massimiliano Radicini, sottolinea infatti come il Palermo abbia la possibilità di riscattare entrambi per una cifra vicina ai 3 milioni di euro ciascuno, rispettivamente da Atalanta e Cagliari.

Le valutazioni, però, sono ancora in corso. Nessuno dei due calciatori è riuscito a imporsi con continuità nel corso dell’ultima stagione, alternando buone prestazioni a momenti più complicati. Nonostante questo, secondo quanto evidenziato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, all’interno del club esisterebbe una considerazione positiva soprattutto nei confronti del potenziale di Giovane.

Il Palermo riflette quindi attentamente prima di compiere investimenti importanti. Le decisioni su Lund, Giovane e Veroli rappresentano infatti passaggi strategici per definire il nuovo organico rosanero. Come ribadisce ancora il Giornale di Sicilia nel pezzo di Massimiliano Radicini, prima di concentrarsi sui nuovi acquisti la società dovrà chiarire definitivamente tutte le situazioni sospese legate ai prestiti e ai riscatti.

Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire chi farà realmente parte del nuovo Palermo targato Inzaghi e chi, invece, proseguirà la propria carriera lontano dalla Sicilia.

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