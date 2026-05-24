La Nazione: “Empoli, Shpendi nel mirino di Palermo e Frosinone”

Il Palermo guarda al futuro e avrebbe messo nel mirino Stiven Shpendi, attaccante dell’Empoli reduce da una stagione brillante in Serie B. Secondo quanto riportato da La Nazione, il club rosanero sarebbe tra le società interessate al centravanti albanese, autore di quindici reti nell’ultimo campionato cadetto.

Le prestazioni offerte da Shpendi non sono passate inosservate e avrebbero spinto il direttore sportivo dell’Empoli, Stefanelli, a valutare una possibile plusvalenza nel corso della prossima sessione di mercato.

Sul giocatore, sempre secondo La Nazione, ci sarebbe anche il neopromosso Frosinone, pronto a rinforzare il reparto offensivo in vista del ritorno in Serie A. Il Palermo, invece, continua a programmare la prossima stagione con l’obiettivo di recitare un ruolo da protagonista nella corsa alla promozione.





La situazione resta ancora in evoluzione e nelle prossime settimane potrebbero emergere ulteriori dettagli sulla trattativa e sul futuro dell’attaccante albanese.