Caos Bari, il sindaco attacca i De Laurentiis: «Non firmerò per il San Nicola»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
leccese

Clima tesissimo in casa Bari dopo la retrocessione in Serie C maturata al termine del playout contro il SudTirol. Nel mirino della piazza e delle istituzioni c’è la famiglia De Laurentiis, proprietaria del club pugliese.

Dopo le parole del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, è intervenuto anche il sindaco di Bari Vito Leccese, che al Corriere del Mezzogiorno ha espresso tutta la propria amarezza per la situazione del club.


«Nessuno si meritava questo trattamento: siamo in Serie C senza che ci sia stata la possibilità di un confronto sulle prospettive della società», ha dichiarato Leccese, spiegando di aver chiesto un incontro urgente alla proprietà.

Il sindaco ha poi lanciato un messaggio molto duro: «In attesa di risposte non firmerò la loro richiesta di conferma della disponibilità dello stadio San Nicola per l’iscrizione al prossimo campionato».

Al momento, dalla proprietà del Bari non sono ancora arrivate risposte ufficiali né conferenze stampa per chiarire i programmi futuri del club dopo la retrocessione.

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