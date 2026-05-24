Serie A: pari senza reti all’intervallo tra Parma e Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
parma

Si chiude sullo 0-0 il primo tempo tra Parma e Sassuolo, al termine di una frazione intensa e ricca di occasioni da entrambe le parti. Meglio il Parma in avvio, subito pericoloso con Hans Nicolussi Caviglia e Mateo Pellegrino, vicini al vantaggio nei primi minuti. I ducali hanno continuato a spingere soprattutto con Emanuele Valeri, protagonista di una spettacolare conclusione al volo all’11’, terminata di poco a lato.

Il Sassuolo ha provato a rispondere affidandosi al possesso palla e alle giocate di Domenico Berardi, crescendo con il passare dei minuti. La migliore occasione neroverde è arrivata al 34’, quando Tommaso Macchioni ha sprecato da pochi passi calciando a centimetri dal palo.


Nel finale torna a premere il Parma: al 40’ Mandela Keita sfiora il gol con una grande azione personale, ma trova la pronta risposta di Stefano Turati, decisivo con una parata sull’angolo basso. Primo tempo combattuto anche sul piano fisico, con diversi cartellini estratti dal direttore di gara Niccolò Turrini. Dopo due minuti di recupero, squadre negli spogliatoi ancora ferme sullo 0-0.

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