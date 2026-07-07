Cagliari, l’ex rosa Belotti rinnova: il “Gallo” resta in rossoblù anche per la prossima stagione

Andrea Belotti e il Cagliari proseguiranno insieme anche nella stagione 2026/27. Come riportato da Gianluca Di Marzio l’attaccante classe 1993 ha infatti rinnovato il proprio contratto con il club rossoblù, legandosi alla società sarda per un altro anno.

La conferma rappresenta una scelta di continuità da parte del Cagliari, che punta sull’esperienza e sulle qualità del “Gallo” per affrontare il prossimo campionato di Serie A. L’ex centravanti di Torino e Roma continuerà così a essere un punto di riferimento offensivo nella squadra allenata da Fabio Pisacane.





Nei giorni scorsi il nome di Belotti era stato accostato anche al Palermo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’attaccante era stato proposto al club rosanero, ma il direttore sportivo Carlo Osti ha preferito non approfondire la pista, orientando le proprie valutazioni su profili differenti per il reparto offensivo.

Il rinnovo con il Cagliari, definito nelle ultime ore, mette così fine alle indiscrezioni sul futuro del centravanti, che continuerà a vestire la maglia rossoblù anche nella prossima stagione.