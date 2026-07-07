Juventus-Palermo in diretta su Sky: l’amichevole dell’11 agosto sarà trasmessa in tv

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
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C’è anche Juventus-Palermo nel ricco programma di amichevoli estive che saranno trasmesse da Sky nel mese di agosto. La sfida tra i bianconeri e i rosanero, in programma l’11 agosto, sarà visibile in diretta sull’emittente satellitare e rappresenterà uno degli appuntamenti più attesi della preparazione estiva della squadra di Filippo Inzaghi.

Per il Palermo sarà un test di grande prestigio contro una delle protagoniste della Serie A, utile per verificare il livello di crescita della squadra a poche settimane dall’inizio del campionato di Serie B.


L’amichevole tra Juventus e Palermo fa parte del palinsesto estivo di Sky, che proporrà anche altri incontri di alto profilo internazionale. Si partirà il 1° agosto con Manchester City-Inter, valida per l’Asahi Super Dry Trophy nell’ambito dell’Hong Kong Football Festival.

Il 5 agosto sarà invece la volta di Milan-Inter e Chelsea-Juventus, mentre l’8 agosto saranno trasmesse Juventus-Inter e Chelsea-Milan.

Dopo la sfida con il Palermo, il calendario proseguirà con Manchester United-Milan, in programma il 15 agosto, e con la tradizionale amichevole in famiglia della Juventus, prevista il 17 agosto all’Allianz Stadium.

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