Palermo, Hernani saluta il Monza: «Vi porterò sempre nel cuore»

Prima di iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Palermo, Hernani ha voluto salutare il Monza e i suoi tifosi con un emozionante videomessaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Il centrocampista brasiliano, protagonista della promozione in Serie A dei brianzoli nella seconda parte della scorsa stagione, ha rivolto parole di grande affetto alla società, ai compagni di squadra e a tutto l’ambiente biancorosso.





«A tutti i tifosi del Monza voglio iniziare con una parola che poi è diventata un sentimento: grazie. Grazie a tutta la città, a tutta la tifoseria, a tutta la dirigenza del club per questi momenti e soprattutto ai miei compagni di squadra che mi hanno accolto benissimo. Sono stati sei mesi che mi ricorderò sempre».

Hernani ha poi ricordato con emozione il traguardo raggiunto insieme al Monza, sottolineando il legame creatosi anche con la sua famiglia.

«Sarete sempre i miei compagni di squadra e il nostro obiettivo è stato raggiunto. Come ho detto prima, vi ringrazio di cuore. Rimarranno sempre nel mio cuore tutta la città e tutta la tifoseria per quello che mi avete dato e per quello che mi avete fatto sentire, non solo io ma anche tutta la mia famiglia».

Il messaggio si conclude con un ultimo saluto ai biancorossi prima di iniziare ufficialmente la nuova esperienza in rosanero: «Vi ringrazio infinitamente, un grosso in bocca al lupo e forza Monza!».

Archiviata l’avventura in Brianza, Hernani è pronto a mettersi a disposizione di Filippo Inzaghi. Il brasiliano è il terzo acquisto estivo del Palermo dopo Nahuel Estevez e Tommaso Cassandro e sarà uno dei punti di riferimento del centrocampo rosanero nella stagione 2026/27