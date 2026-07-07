Sampdoria, fatta per Insigne: domani la firma

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
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La Sampdoria è pronta ad accogliere Lorenzo Insigne. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante è atteso nella giornata di domani a Genova, dove completerà l’iter che lo porterà a diventare un nuovo calciatore blucerchiato.

Per l’ex Napoli è stato predisposto un accordo della durata di un anno, con la possibilità di prolungare il rapporto per un’ulteriore stagione. L’opzione scatterà al raggiungimento del 50% delle presenze complessive nel corso dell’annata.


Il classe 1991 è pronto così a iniziare una nuova avventura in Serie B dopo l’esperienza vissuta nella seconda parte della scorsa stagione con il Pescara.

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