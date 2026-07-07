Sampdoria, fatta per Insigne: domani la firma
La Sampdoria è pronta ad accogliere Lorenzo Insigne. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante è atteso nella giornata di domani a Genova, dove completerà l’iter che lo porterà a diventare un nuovo calciatore blucerchiato.
Per l’ex Napoli è stato predisposto un accordo della durata di un anno, con la possibilità di prolungare il rapporto per un’ulteriore stagione. L’opzione scatterà al raggiungimento del 50% delle presenze complessive nel corso dell’annata.
Il classe 1991 è pronto così a iniziare una nuova avventura in Serie B dopo l’esperienza vissuta nella seconda parte della scorsa stagione con il Pescara.