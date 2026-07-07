Repubblica Palermo: “Hernani firma per i rosa e prende le chiavi del centrocampo”

Il Palermo ha ufficializzato l’arrivo di Hernani, terzo acquisto del mercato estivo dopo Nahuel Estevez e Tommaso Cassandro. Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il centrocampista brasiliano arriva dal Monza a titolo definitivo in un’operazione da circa un milione di euro e ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2028.

Secondo Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, dietro l’operazione c’è un retroscena significativo. Hernani aveva impressionato Filippo Inzaghi nello scontro tra Monza e Palermo dello scorso 14 marzo, quando i brianzoli si imposero per 3-0. In quella gara il brasiliano dominò il centrocampo, convincendo definitivamente il tecnico rosanero e la dirigenza a puntare su di lui per il nuovo progetto tecnico.





Come evidenzia Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, Hernani porta in dote un bagaglio internazionale costruito tra Brasile, Russia, Francia e Italia. Cresciuto nell’Atlético Paranaense e campione sudamericano con il Brasile Under 17, il centrocampista sfiorò il trasferimento all’Inter nel 2016 prima di approdare allo Zenit San Pietroburgo, dove conquistò il campionato russo. Successivamente ha vestito le maglie di Parma, Genoa, Reggina, ancora Parma e Monza, costruendosi una solida esperienza nel calcio italiano.

Per Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, uno dei punti di forza del brasiliano è la sua straordinaria duttilità tattica. Hernani può infatti essere impiegato davanti alla difesa, da mezzala o anche in posizione più avanzata alle spalle delle punte. Alla Reggina, proprio con Filippo Inzaghi in panchina, disputò una delle migliori stagioni della sua carriera realizzando sette reti, mentre nell’ultima parte della scorsa stagione è stato protagonista della promozione del Monza in Serie A con sei gol in 22 partite.

Il Palermo, però, continua a lavorare anche sugli altri reparti. Come sottolinea ancora Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, resta aperta la ricerca di un terzino sinistro che possa alternarsi con Augello. Tra i profili seguiti c’è Matteo Cocchi dell’Inter, sul quale sono in corsa anche Pisa e Catanzaro. Sul fronte offensivo, invece, i principali obiettivi rimangono Pontus Almqvist del Parma, anche se il tecnico Carlos Cuesta vorrebbe trattenerlo, e Mattia Compagnon del Venezia, altro nome caldo sul taccuino del direttore sportivo Carlo Osti.