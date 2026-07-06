Padova, doppio colpo in arrivo: Zanimacchia a un passo, vicino anche il ritorno di Harder

l Padova continua a muoversi con decisione sul mercato e si prepara a chiudere due operazioni importanti per rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato di Serie B.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di domani è attesa la chiusura dell’affare che porterà Luca Zanimacchia in biancoscudato. L’esterno offensivo è ormai a un passo dal trasferimento e manca soltanto la definizione degli ultimi dettagli per l’ufficialità.





Il club veneto è vicinissimo anche al ritorno di Jonas Harder dalla Fiorentina. Come riporta il noto giornalista, il centrocampista è pronto a vestire nuovamente la maglia del Padova dopo la precedente esperienza, in un’operazione che consentirebbe ai biancoscudati di aggiungere qualità e conoscenza dell’ambiente al reparto mediano.