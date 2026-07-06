Palermo, ecco Hernani: il centrocampista torna alla corte di Inzaghi. La scheda di presentazione

Arriva un altro colpo a centrocampo per il Palermo, che ha ufficializzato l’arrivo dal Monza, a titolo definitivo, di Hernani. Il brasiliano si può definire un centrocampista completo, capace di unire fisicità, qualità tecnica e inserimenti offensivi. Può agire sia davanti alla difesa sia come mezzala, grazie alla sua capacità di recuperare palloni, impostare l’azione e inserirsi in zona offensiva. Con l’arrivo al Palermo porta leadership, esperienza e affidabilità a un centrocampo che punta a essere protagonista.

LE TAPPE DELLA CARRIERA





Cresciuto calcisticamente in Brasile, Hernani muove i primi passi da professionista nell’Atlético Paranaense, intervallati da una breve esperienza con il Joinville. Con il club brasiliano colleziona 130 presenze in tre anni, mettendo in mostra le proprie qualità come centrocampista.

Nel gennaio 2017 arriva la prima esperienza europea con lo Zenit San Pietroburgo. Nel club russo Hernani fatica a inserirsi e, nell’agosto dello stesso anno, si trasferisce in prestito al Saint-Étienne. In Francia disputa una stagione, raccogliendo 14 presenze e mettendo a segno 4 gol. Tornato in Russia, il brasiliano disputa la stagione 2018/19 con la maglia dello Zenit, con cui riesce a mettersi in mostra collezionando 26 presenze tra campionato, coppa ed Europa League.

Nell’estate del 2019 si trasferisce al Parma in prestito, facendo il proprio esordio in Serie A. Dopo una stagione positiva, il club emiliano decide di riscattarlo e Hernani diventa un punto di riferimento del centrocampo gialloblù. In due annate nella massima serie totalizza oltre 65 presenze, mettendo a segno 7 gol e confermandosi tra i giocatori più continui della squadra.

Dopo la retrocessione del Parma, nell’estate del 2021 passa al Genoa, dove disputa una stagione in Serie A. Nel settembre 2022 viene ceduto in prestito alla Reggina in Serie B, trovando continuità e chiudendo il campionato con 30 presenze, 7 reti e 4 assist, confermandosi uno dei centrocampisti più incisivi della categoria.

Nell’estate del 2023 fa ritorno al Parma, con cui prende parte al campionato di Serie B contribuendo alla promozione dei ducali in Serie A grazie a 36 presenze, 3 gol e 3 assist tra campionato e Coppa Italia. Nella stagione successiva, nella massima serie, disputa 26 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia, impreziosite da 3 reti e 3 assist.

Nell’annata 2025/26 inizia ancora con la maglia gialloblù, prima di trasferirsi al Monza nel mercato invernale del gennaio 2026. Con i brianzoli conclude la stagione con la promozione in Serie A, vincendo i playoff di Serie B e mettendo a segno 6 gol. Adesso è pronto per una nuova avventura nel campionato cadetto, dove stavolta vestirà la maglia rosanero.

HERNANI TORNA ALLA CORTE DI INZAGHI

Con l’arrivo al Palermo, Hernani ritrova Filippo Inzaghi, suo allenatore durante l’esperienza alla Reggina nella stagione 2022/23. Un’intesa già collaudata che permetterà al brasiliano di inserirsi più rapidamente nel nuovo contesto rosanero e di assimilare fin da subito i principi di gioco del tecnico. Un acquisto che rappresenta un valore aggiunto per il club siciliano: arriva un centrocampista chiamato a essere uno dei punti di riferimento della squadra. Il centrocampo del Palermo cambia dunque volto, con gli arrivi di Hernani ed Estevez che potrebbero garantire un salto di qualità tutt’altro che banale al reparto.