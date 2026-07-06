Palermo, ecco Hernani: il centrocampista torna alla corte di Inzaghi. La scheda di presentazione

Angelo Giambona Luglio 6, 2026
Monza vs Empoli- Serie BKT 2025/2026

Azevedo Hernani dell'AC Monza durante la partita tra Monza ed Empoli del Campionato italiano di calcio Serie BKT 2025/2026, Venerdi 8 Maggio 2026, Sport - calcio ( Photo by Alessio Morgese / LaPresse )

Arriva un altro colpo a centrocampo per il Palermo, che ha ufficializzato l’arrivo dal Monza, a titolo definitivo, di Hernani. Il brasiliano si può definire un centrocampista completo, capace di unire fisicità, qualità tecnica e inserimenti offensivi. Può agire sia davanti alla difesa sia come mezzala, grazie alla sua capacità di recuperare palloni, impostare l’azione e inserirsi in zona offensiva. Con l’arrivo al Palermo porta leadership, esperienza e affidabilità a un centrocampo che punta a essere protagonista.

LE TAPPE DELLA CARRIERA


Cresciuto calcisticamente in Brasile, Hernani muove i primi passi da professionista nell’Atlético Paranaense, intervallati da una breve esperienza con il Joinville. Con il club brasiliano colleziona 130 presenze in tre anni, mettendo in mostra le proprie qualità come centrocampista.

Nel gennaio 2017 arriva la prima esperienza europea con lo Zenit San Pietroburgo. Nel club russo Hernani fatica a inserirsi e, nell’agosto dello stesso anno, si trasferisce in prestito al Saint-Étienne. In Francia disputa una stagione, raccogliendo 14 presenze e mettendo a segno 4 gol. Tornato in Russia, il brasiliano disputa la stagione 2018/19 con la maglia dello Zenit, con cui riesce a mettersi in mostra collezionando 26 presenze tra campionato, coppa ed Europa League.

Nell’estate del 2019 si trasferisce al Parma in prestito, facendo il proprio esordio in Serie A. Dopo una stagione positiva, il club emiliano decide di riscattarlo e Hernani diventa un punto di riferimento del centrocampo gialloblù. In due annate nella massima serie totalizza oltre 65 presenze, mettendo a segno 7 gol e confermandosi tra i giocatori più continui della squadra.

Dopo la retrocessione del Parma, nell’estate del 2021 passa al Genoa, dove disputa una stagione in Serie A. Nel settembre 2022 viene ceduto in prestito alla Reggina in Serie B, trovando continuità e chiudendo il campionato con 30 presenze, 7 reti e 4 assist, confermandosi uno dei centrocampisti più incisivi della categoria.

Nell’estate del 2023 fa ritorno al Parma, con cui prende parte al campionato di Serie B contribuendo alla promozione dei ducali in Serie A grazie a 36 presenze, 3 gol e 3 assist tra campionato e Coppa Italia. Nella stagione successiva, nella massima serie, disputa 26 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia, impreziosite da 3 reti e 3 assist.

Nell’annata 2025/26 inizia ancora con la maglia gialloblù, prima di trasferirsi al Monza nel mercato invernale del gennaio 2026. Con i brianzoli conclude la stagione con la promozione in Serie A, vincendo i playoff di Serie B e mettendo a segno 6 gol. Adesso è pronto per una nuova avventura nel campionato cadetto, dove stavolta vestirà la maglia rosanero.

HERNANI TORNA ALLA CORTE DI INZAGHI

Con l’arrivo al Palermo, Hernani ritrova Filippo Inzaghi, suo allenatore durante l’esperienza alla Reggina nella stagione 2022/23. Un’intesa già collaudata che permetterà al brasiliano di inserirsi più rapidamente nel nuovo contesto rosanero e di assimilare fin da subito i principi di gioco del tecnico. Un acquisto che rappresenta un valore aggiunto per il club siciliano: arriva un centrocampista chiamato a essere uno dei punti di riferimento della squadra. Il centrocampo del Palermo cambia dunque volto, con gli arrivi di Hernani ed Estevez che potrebbero garantire un salto di qualità tutt’altro che banale al reparto.

Altre notizie

favale

Padova, Favale nel mirino di Juve Stabia e Bari

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
740259930_1342257507997444_1590982768019460431_n

Benevento, è ufficiale l’arrivo di Logan Gaspar: firma fino al 2029

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
JULIAN-ILLANS

Arezzo, Illanes a un passo: firma attesa nelle prossime ore

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
ndoj

Ascoli, si valuta un colpo in mediana: Ndoj verso l’addio

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
martinelli

Avellino, è fatta per l’arrivo di Martinelli

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
46619e407f341fd609e0f79f7153fb43_1200x675

Palermo, Hernani è UFFICIALE: il centrocampista brasiliano firma un contratto pluriennale

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
Screenshot 2026-07-06 111738

Palermo, indizio social per Hernani: sul canale WhatsApp risuona una canzone brasiliana, l’annuncio è ormai imminente

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
palermo cremonese 2-3 (57) pallone

Tuttosport: “Serie B, il mercato entra nel vivo: Palermo su Di Mario, Brighenti torna a Vicenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (28) augello inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Serie B, da oggi si riparte: via ai ritiri”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (111) inzaghi d'angelo caminotti

Giornale di Sicilia: “Palermo, slot over quasi esauriti: il puzzle del mercato è ancora da completare”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
palermo frosinone 2-0 (133) osti

Giornale di Sicilia: “Il Palermo continua a lavorare per completare il reparto offensivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
hernani-parma

Giornale di Sicilia: “Palermo, è il giorno di Hernani. Compagnon si avvicina, Osti continua a lavorare”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026

Ultimissime

favale

Padova, Favale nel mirino di Juve Stabia e Bari

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
740259930_1342257507997444_1590982768019460431_n

Benevento, è ufficiale l’arrivo di Logan Gaspar: firma fino al 2029

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
Monza vs Empoli- Serie BKT 2025/2026

Palermo, ecco Hernani: il centrocampista torna alla corte di Inzaghi. La scheda di presentazione

Angelo Giambona Luglio 6, 2026
Palermo Mantova bardi

Mantova, Bardi non ha dubbi: «Questa società è un esempio da seguire»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
JULIAN-ILLANS

Arezzo, Illanes a un passo: firma attesa nelle prossime ore

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026