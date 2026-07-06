Giornale di Sicilia: “Palermo, slot over quasi esauriti: il puzzle del mercato è ancora da completare”

Il Palermo si avvicina alla partenza per il ritiro di Santa Cristina in Val Gardena con diversi tasselli già sistemati, ma anche con alcune questioni ancora aperte che il mercato dovrà risolvere. Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, gli arrivi di Nahuel Estevez, Tommaso Cassandro e dell’imminente Hernani hanno alzato il livello della rosa a disposizione di Filippo Inzaghi, ma il mosaico è tutt’altro che completato.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il principale nodo riguarda la gestione degli slot over. Con i tre nuovi innesti, il Palermo sale infatti a 16 giocatori over in lista, lasciando disponibili soltanto due posti. Una situazione che impone scelte mirate sul mercato e rende fondamentale valutare con attenzione le eventuali uscite prima di procedere con altri acquisti.





Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, resta ancora da sciogliere il futuro di Gyasi e Le Douaron, sui quali l’ultima parola spetterà a Filippo Inzaghi. Nel frattempo la rosa conta attualmente 27 elementi, ma diversi giocatori sono destinati a lasciare il club. Tra questi figurano anche Vasic e Corona, che partiranno per ragioni numeriche, mentre l’obiettivo della società è ridurre l’organico a circa 22-23 calciatori mantenendo competitività e profondità.

Un’altra priorità riguarda l’esterno offensivo di destra. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia sottolinea che il mancato arrivo di Zito Luvumbo ha costretto il Palermo a rivedere i propri piani, aprendo nuove valutazioni per un ruolo ritenuto strategico nel 4-2-3-1 di Inzaghi. In attesa di un rinforzo dal mercato, una delle possibili soluzioni potrebbe essere l’adattamento di Le Douaron sulla corsia destra oppure, in alternativa, una modifica del sistema di gioco. Da completare anche il ruolo del secondo portiere, mentre il club continua a monitorare il mercato senza particolare fretta.

Infine, Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia pone l’attenzione anche sul tema degli under. Dopo le partenze di Veroli e Giovane, gli unici giovani ancora presenti in organico, come Desplanches, Appuah e Corona, non rientrano nel progetto tecnico e saranno ceduti per trovare maggiore continuità. Il Palermo dovrà quindi intervenire anche su questo fronte, sfruttando gli slot under illimitati e abbassando l’età media della rosa, uno degli aspetti che nella scorsa stagione aveva rappresentato un limite.