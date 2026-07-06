Corriere dello Sport: “Palermo, caccia al vice Pohjanpalo: Inzaghi e Osti studiano anche gli equilibri della rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (115) pohjanpalo

Il Palermo continua a lavorare senza sosta sul mercato in vista dell’inizio del ritiro di Santa Cristina in Val Gardena, fissato tra quattro giorni. Tra le priorità della dirigenza rosanero c’è l’individuazione del vice Pohjanpalo, un profilo ritenuto fondamentale per completare il reparto offensivo. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la società è orientata a trovare un attaccante con caratteristiche simili al centravanti finlandese: forza fisica, capacità di far salire la squadra e presenza nell’area di rigore.

Secondo quanto evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la decisione su Giacomo Corona è ormai definita. Il giovane attaccante partirà in prestito, con una destinazione che dovrebbe essere ancora in Serie B, così da accumulare esperienza e continuità, mentre il Palermo proseguirà la ricerca di un sostituto affidabile da affiancare a Pohjanpalo nel corso della stagione.


Come racconta ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il mercato rosanero è strettamente legato anche alla gestione della lista degli over. Attualmente, dopo gli arrivi di Nahuel Estevez, Tommaso Cassandro e Hernani, che sarà ufficializzato nelle prossime ore, sono già occupati 16 dei 18 slot disponibili. Blin è ormai fuori dal progetto tecnico e non sarà convocato, mentre Segre e Gomes non incidono sul conteggio in quanto giocatori bandiera, essendo al quinto anno consecutivo in rosanero.

Il quadro impone quindi valutazioni approfondite a Filippo Inzaghi e Carlo Osti. Come ribadisce Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo dovrà ancora inserire almeno un esterno offensivo e un secondo portiere, profili che con ogni probabilità saranno over. Questo ridurrebbe ulteriormente i margini di manovra, rendendo necessario riflettere anche sugli elementi già presenti in organico.

Tra i giocatori sotto osservazione figurano Gyasi e Le Douaron, entrambi convocati per il ritiro ma chiamati a convincere lo staff tecnico. Un’eventuale cessione non sarebbe semplice, anche per il peso dei rispettivi contratti, ma il club dovrà valutare il loro reale inserimento nel progetto tecnico. In particolare, Le Douaron potrebbe conservare un ruolo importante grazie alla sua duttilità tattica: il francese può agire sia accanto a una prima punta sia, all’occorrenza, ricoprire il ruolo di centravanti.

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