Benevento, Scognamillo è incedibile: respinto l’interesse del Catania

Stefano Scognamillo continuerà a vestire la maglia del Benevento. Il club giallorosso ha infatti ribadito la propria volontà di trattenere il difensore, considerato un elemento fondamentale per la prossima stagione di Serie B.

Il Catania aveva mostrato interesse per il centrale, ma la società campana ha chiarito fin da subito che il giocatore rientra nella lista degli incedibili, senza mai avviare una vera trattativa con il club siciliano.





Scognamillo, legato al Benevento da altri due anni di contratto, è ritenuto un punto di riferimento per la retroguardia e sarà uno dei pilastri della squadra. Secondo quanto riportato da CalcioBenevento e rilanciato da PianetaSerieB, il club non ha alcuna intenzione di privarsi del difensore, sul quale costruirà il reparto arretrato anche in vista dell’arrivo di un nuovo compagno di difesa.