Padova in pressing su Mosti: trattativa avanzata con la Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 5, 2026
MOSTI

Il Padova fa sul serio per Nicola Mosti. Il centrocampista della Juve Stabia è diventato uno degli obiettivi principali del club biancoscudato, che ha deciso di accelerare per assicurarsi il giocatore in vista della prossima stagione.

Nonostante l’interesse di altre società di Serie B, tra cui la Sampdoria, il Padova è al momento la squadra che sta spingendo con maggiore convinzione. I contatti tra le parti sono continui e la trattativa procede a ritmo serrato.


A rafforzare l’ipotesi di un imminente trasferimento c’è anche il recente cambio di procuratore da parte di Mosti, un dettaglio che spesso anticipa operazioni di mercato. Secondo quanto riportato da TrivenetoGoal e rilanciato da PianetaSerieB, la sensazione è che la situazione possa sbloccarsi nei prossimi giorni, con il Padova deciso a chiudere il colpo.

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