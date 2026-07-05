Cerbone verso la Serie B: il Pisa accelera per il talento del Casarano

Il futuro di Salvatore Cerbone potrebbe essere lontano dal Casarano. L’esterno offensivo classe 2007 è infatti in uscita dal club pugliese dopo una stagione positiva, impreziosita da tre reti, di cui due decisive nei playoff per la promozione in Serie B.

Sul giovane talento si è acceso l’interesse di diverse società, comprese alcune di Serie A, ma al momento è il Pisa a essersi mosso con maggiore decisione. Il club nerazzurro avrebbe intensificato i contatti negli ultimi giorni per trovare un’intesa con tutte le parti coinvolte e assicurarsi le prestazioni del promettente esterno.





Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà e rilanciato da PianetaSerieB, il Pisa è attualmente in pole position nella corsa a Cerbone, che potrebbe presto compiere il salto nel campionato cadetto.